İngiliz Daily Mail gazetesi, İngiliz fizikçi Stephen Hawking'in ölmeden iki hafta önce yaptığı ve bilim dünyasına önemli bir katkı olarak görülen bilimsel bir çalışma olduğunu yazdı.

Ölmeden iki hafta önce bunları yazdı! Bilim dünyası...

1 / 10 Ölmeden iki hafta önce bunları yazdı! Bilim dünyası... İngiliz Daily Mail gazetesi, İngiliz fizikçi Stephen Hawking'in ölmeden iki hafta önce yaptığı ve bilim dünyasına önemli bir katkı olarak görülen bilimsel bir çalışma olduğunu yazdı.

2 / 10 Ölmeden iki hafta önce bunları yazdı! Bilim dünyası... Ölüm döşeğinde yazdığı bilimsel çalışmada Hawking'in diğer gezegenlerde hayatın nasıl keşfedebileceği konusu üzerinde durduğu öğrenildi.

3 / 10 Ölmeden iki hafta önce bunları yazdı! Bilim dünyası... Hawking'in Thomas Hertog ile ortak yazdığı 'A Smooth Exit from Eternal Inflation' başlıklı araştırmada, uzay gemisi kullanılarak diğer gezegenlerdeki hayatların keşfedilebileceği fikri yer alıyor.

4 / 10 Ölmeden iki hafta önce bunları yazdı! Bilim dünyası... Hawking, yazdığı araştırmada, 'Yıldızların enerjilerini kaybetmeleri durumunda dünya karanlığa gömülecek' ifadesini kullanmış.

5 / 10 Ölmeden iki hafta önce bunları yazdı! Bilim dünyası... Hawking, araştırmasında Bing Bang patlamasında Dünya'ya benzer şekilde oluşan ve uzayın boşluklarında bulunan diğer gezegenlerin varlığına atıf yapan 'multiverse' kavramını kullandı.

6 / 10 Ölmeden iki hafta önce bunları yazdı! Bilim dünyası... Hawking'in ölüm döşeğinde yazdığı çalışma, uzay gemisinin diğer gezegenleri bulmak için nasıl kullanılabileceği fikri tartışılıyor.

7 / 10 Ölmeden iki hafta önce bunları yazdı! Bilim dünyası... İngiliz Daily Mail gazetesi, "Hawking eğer buna ilişkin hayatta bulunduğu dönem içinde bir kanıt sunmuş olsaydı, hiç kazanmadığı Nobel ödülleri için aday gösterilebilirdi" ifadesini kullandı.

8 / 10 Ölmeden iki hafta önce bunları yazdı! Bilim dünyası...

9 / 10 Ölmeden iki hafta önce bunları yazdı! Bilim dünyası...