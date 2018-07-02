HABER

Ölmeden mezara koydular: Kraliçe Elizabeth'in cenaze provası yapıldı!

DÜNYA HABERLERİ  | 02.07.2018 16:32 | Son Güncelleme

Birleşik Krallık'ın 92 yaşındaki kraliçesi Elizabeth'in cenaze töreninin provası yapıldı.

Ölmeden mezara koydular: Kraliçe Elizabeth'in cenaze provası yapıldı!

Prova kararının geçtiğimiz günlerde Kraliçe'nin rahatsızlanmasının ardından alındığı belirtildi. London Bridge adı verilen cenaze planına göre, Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından Başbakan Theresa May bir konuşma yapacak ve 10 gün yas ilan edecek

Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth'in yaşamını yitirmesi durumunda yapılacak cenaze töreninin provası yapıldı. Cenaze töreni provalarına üst düzey bakanlar da katıldı.

İngiliz Daily Mail gazetesi´nin haberlerine göre, 92 yaşındaki Kraliçe'nin yaşamını yitirdiği resmi olarak açıklandıktan bir gün sonra "London Bridge" adı verilen plan uygulanacak.

Bu plan çerçevesindeki tüm hazırlıklar önceki gün bazı üst düzey bakanların da katılımıyla gizlice tatbik edildi. Haberde politikacıların ilk kez kamu personelleri ile birlikte aynı odada plan üzerinde görüştükleri ifade edilirken, Kraliçe'nin ölümünün ardından Başbakan Theresa May´in ulusa sesleneceği ve 10 gün yas ilan edileceği ifade edildi.

"London Bridge Planı", Kraliçe'nin St Paul's Katedrali'nde katıldığı bir tören sırasında rahatsızlanmasının hemen ardından hazırlandı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kraliçe'nin rahatsızlığı ciddi olmadığı ve bu nedenle de doktor çağrılmadığı ifade edildi.

İngiliz yayın kuruluşu BBC de, 92 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth´in ölmesi durumunda yapacağı yayının provalarına önceden başlamıştı.

BBC Gazetecilik Akademisi´nde yürütülen hazırlıklarda, çalışanlara Kraliçe 2. Elizabeth´in cenaze töreninde spikerlerin giyeceği kıyafetlerden verecekleri bilgilere ve kanalın yayın akışının nasıl olacağına kadar her türlü detay öğretildiği ifade edildi.

BBC´nin deneyimli sunucularından Huw Edwards ve Nicholas Witchell´in Kraliçe´nin ölümünü sundukları varsayımsal videolar, çalışanlara izletildi. BBC, Kraliçe´nin ölüm ilanından sonra ulusal marşı yayınlayacak, akabinde tüm kanallarının arka fonuna Kraliçe´nin fotoğrafını koyacak.

Koyu renk takım elbise kuralına uygun olarak erkek sunucular, takımlarının içine beyaz gömlek giyerek siyah kravat takacak. İlandan 12 gün sonra gerçekleştirilen cenaze törenine kadar ise yayın akışını kesin olarak değiştirecek ve eğlence programlarını kaldıracak.

Ülke genelinde tüm radyo ve televizyon kanallarının da Kraliçe'nin ölünün ardından nasıl bir yayın politikası izleyeceğinin netleştirildiği ifade edildi. Kraliçe'nin öldüğünün resmi olarak açıklanmasının ardından çalınacak olan duygusal parçaların listesinin de hazırlandığı ifade edildi.

ELIZABETH 63 YILDIR TAHTTA

Birleşik Krallık'ın en uzun süredir tahtta bulunan monarkı olan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, 92. yaş gününü Nisan ayında kutlanmıştı.

63 yıldır tahtta bulunan Kraliçe II. Elizabeth'in doğum günü dolayısıyla ülke genelinde ve yurt dışındaki büyükelçiliklerde etkinlikler düzenlendi.

Geleneksel olarak her yıl biri gerçek, diğeri törensel olmak üzere iki kere doğum günü kutlayan Kraliçe, 21 Nisan 1926'da doğdu. Elizabeth, 6 Şubat 1952'de kraliçe olurken, Birleşik Krallık tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanını taşıyor.

PARTNERHerkes bunu konuşuyorHerkes bunu konuşuyor
Kendisini aldatan kocasının cinsel organını kestiKendisini aldatan kocasının cinsel organını kesti
İran'dan ilginç iddia: Bulutlarımızı çalıyorlarİran'dan ilginç iddia: Bulutlarımızı çalıyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kraliçe Queen Elizabeth cenaze ingiltere ölüm Birleşik Krallık Cenaze Töreni prova

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Yeni Gelin dizisinin yıldızı Jessica May evlendi

Yeni Gelin dizisinin yıldızı Jessica May evlendi

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Bekir Ağırdır: 2020'de erken genel seçim olacak, AK Parti İstanbul ve Ankara'yı kaybedebilir

Bekir Ağırdır: 2020'de erken genel seçim olacak, AK Parti İstanbul ve Ankara'yı kaybedebilir

Sultangazi'de iş yerini basan eski damat bıçakla dehşet saçtı!

Sultangazi'de iş yerini basan eski damat bıçakla dehşet saçtı!

Hava durumu nasıl olacak? Temmuz ayı için Meteoroloji'den son dakika sıcaklık açıklaması

Hava durumu nasıl olacak? Temmuz ayı için Meteoroloji'den son dakika sıcaklık açıklaması

İlginizi Çekebilir

1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti

1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti

İsrail tanklarını Suriye sınırına yolladı! Ordudan flaş açıklama

İsrail tanklarını Suriye sınırına yolladı! Ordudan flaş açıklama

Belçika'da 8 yaşındaki Laurent Simons doğrudan üniversiteye başlayacak!

Belçika'da 8 yaşındaki Laurent Simons doğrudan üniversiteye başlayacak!

Penis boyu araştırması ortalığı karıştırdı!

Penis boyu araştırması ortalığı karıştırdı!

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kendisini aldatan kocasının cinsel organını kesti

Kendisini aldatan kocasının cinsel organını kesti

İran'dan ilginç iddia: Bulutlarımızı çalıyorlar

İran'dan ilginç iddia: Bulutlarımızı çalıyorlar

Yine hastane ihmali! Bir aile iki gün arayla evlat acısını yaşadı

Yine hastane ihmali! Bir aile iki gün arayla evlat acısını yaşadı

Hindistan'da kan donduran olay! 8 yaşındaki kıza toplu halde tecavüz ettiler

Hindistan'da kan donduran olay! 8 yaşındaki kıza toplu halde tecavüz ettiler

BM'den önemli uyarı: Suriyeli sığınmacı sayısı 270 bine sıçradı

BM'den önemli uyarı: Suriyeli sığınmacı sayısı 270 bine sıçradı

Ağaçlar gizlice birbirleriyle konuşabiliyor

Ağaçlar gizlice birbirleriyle konuşabiliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.