Ölmeden mezara koydular: Kraliçe Elizabeth'in cenaze provası yapıldı!

Prova kararının geçtiğimiz günlerde Kraliçe'nin rahatsızlanmasının ardından alındığı belirtildi. London Bridge adı verilen cenaze planına göre, Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından Başbakan Theresa May bir konuşma yapacak ve 10 gün yas ilan edecek

Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth'in yaşamını yitirmesi durumunda yapılacak cenaze töreninin provası yapıldı. Cenaze töreni provalarına üst düzey bakanlar da katıldı.

İngiliz Daily Mail gazetesi´nin haberlerine göre, 92 yaşındaki Kraliçe'nin yaşamını yitirdiği resmi olarak açıklandıktan bir gün sonra "London Bridge" adı verilen plan uygulanacak.

Bu plan çerçevesindeki tüm hazırlıklar önceki gün bazı üst düzey bakanların da katılımıyla gizlice tatbik edildi. Haberde politikacıların ilk kez kamu personelleri ile birlikte aynı odada plan üzerinde görüştükleri ifade edilirken, Kraliçe'nin ölümünün ardından Başbakan Theresa May´in ulusa sesleneceği ve 10 gün yas ilan edileceği ifade edildi.

"London Bridge Planı", Kraliçe'nin St Paul's Katedrali'nde katıldığı bir tören sırasında rahatsızlanmasının hemen ardından hazırlandı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kraliçe'nin rahatsızlığı ciddi olmadığı ve bu nedenle de doktor çağrılmadığı ifade edildi.