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Ölü sayısı 79'a ulaştı, felaket havadan böyle görüntülendi

25.07.2018 11:07 | Son Güncelleme

Yunanistan'da, başkent Atina yakınlarında çıkan ve büyüyen orman yangınlarında ölü sayısı 79'a ulaştı. 100'den fazla kişi de yaralanırken, kaç kişinin kaybolduğu henüz bilinmiyor.

Yunanistan Savunma Bakanlığı, Attika bölgesinde felaketin boyutlarını gösteren havadan görüntüleri yayımladı.

TARİHİN EN BÜYÜK FELAKETİ

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında en az 79 kişinin ölümüne yol açan orman yangını, ülkenin yakın tarihindeki en ölümcül yangın felaketi oldu.

Ülkede özellikle yaz aylarında sıklıkla yaşanan orman yangınları, binlerce dönüm arazinin küle dönmesine, çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyor.

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Son olarak önceki gün Atina yakınlarındaki Rafina bölgesinde çıkan orman yangını, ülke tarihinin en büyük felaketlerinden biri olarak kayıtlara girdi ve şimdiye kadar en fazla can kaybına yol açan yangınlardan biri oldu.

Başkentin kuzeydoğusunda yer alan Rafina bölgesindeki ormanlık alanlarda başlayan yangının, sıcak hava, şiddetli ve yön değiştiren rüzgarların etkisiyle meskun bölgelere sıçraması sonucu şimdiye kadar en az 79 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerden bazılarının evlerinde ve araçlarında mahsur kalarak, bazılarının da yangından kaçmak için girdikleri denizde boğularak öldükleri kaydedildi.


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