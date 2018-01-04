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Ölümcül fırtınalar Avrupa'da üç kişiyi öldürdü, Eyfel Kulesi rüzgardan kapandı

04.01.2018 10:33 | Son Güncelleme 1 saat önce

Batı Avrupa'da etkisini gösteren şiddetli fırtınalar üç kişinin ölmesine, en az 20 kişinin de yaralanmasına yol açtı. Fransa'da Eyfel Kulesi rüzgar nedeniyle, parklar ise dalların düşme riskine karşı ziyaretlere kapatıldı.

Reuters İsviçre'nin Lenk kenti yakınlarında rüzgar nedeniyle raydan çıkaran devrilen bir vagon

Batı Avrupa'da etkisini gösteren şiddetli fırtınalar üç kişinin ölmesine, en az 20 kişinin de yaralanmasına yol açtı.

On binlerce kişi elektrik kesintisi ve uçuş iptallerinden etkilendi.

İspanya'nın kuzeyindeki Bask bölgesindeiki kişi büyük bir dalga nedeniyle boğulurken bir kişi de Fransız Alpleri'nde kayak yaparken üstüne ağaç devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Hollanda'da yetkililer ilk defa ülkenin beş ana deniz bariyerini aynı anda kapattı.

Amsterdam'da saatte 110 kilometreyi geçen hızda esen rüzgarlar nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi.

EPA İsviçre'de devrilen bir kamyon Rüzgarlar Fransa'da ise saatte 147 kilometre hıza ulaştı. Fırtına nedeniyle ülkede dördü ağır olmak üzere 15 kişi yaralandı.

Paris'teki Eyfel Kulesi şiddetli rüzgarlar nedeniyle ziyarete kapatılırken parklar da dalların düşme riskine karşı halka kapatıldı.

İsviçre'de bir vagonun rüzgar nedeniyle raydan çıkıp devrilmesi nedeniyle sekiz kişi yaralandı. Ülkede en hızlı rüzgar rekoru Lucerne kenti yakınlarında saatte 195 kilometre ile kırılırken İsviçre genelinde 14 bin eve elektrik verilemedi.

AFP Stuttgart'da uçan çatı parçaları sokağa saçıldı Belçika'da uçan nesne alarmı turuncuya yükseldi

Reuters haber ajansına göre rüzgarlar nedeniyle St Gallen kantonunda kayakçılar teleferikte mahsur kalırken Stans kentinde bir küçük uçak ters döndü ve Bern kentinde 13 metrelik Noel Ağacı devrildi.

Almanya ve Avusturya'da etkisini hissettiren fırtına nedeniyle Kitzbühel'de yaklaşık 20 kayakçı bir teleferikte mahsur kaldı.

Belçika'da halk düşen dallar ve diğer uçan nesnelere karşı uyarılırken uyarı seviyesi dört üzerinden üçüncü seviyeye denk gelen turuncu seviyeye yükseltildi.

AFP Kuzey Fransa'daki Auderville kentinde dalgalar İngiltere'de de 161 kilometreye ulaşan rüzgarlar nedeniyle binlerce evin elektriği kesildi ve ulaştırma sistemlerinde sorunlar yaşandı.

Reuters İngiltere'nin Merseyside bölgesindeki dalga

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