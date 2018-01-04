Ölümcül fırtınalar Avrupa'da üç kişiyi öldürdü, Eyfel Kulesi rüzgardan kapandı

Reuters İsviçre'nin Lenk kenti yakınlarında rüzgar nedeniyle raydan çıkaran devrilen bir vagon

Batı Avrupa'da etkisini gösteren şiddetli fırtınalar üç kişinin ölmesine, en az 20 kişinin de yaralanmasına yol açtı.

On binlerce kişi elektrik kesintisi ve uçuş iptallerinden etkilendi.

İspanya'nın kuzeyindeki Bask bölgesindeiki kişi büyük bir dalga nedeniyle boğulurken bir kişi de Fransız Alpleri'nde kayak yaparken üstüne ağaç devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Hollanda'da yetkililer ilk defa ülkenin beş ana deniz bariyerini aynı anda kapattı.

Amsterdam'da saatte 110 kilometreyi geçen hızda esen rüzgarlar nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi.

EPA İsviçre'de devrilen bir kamyon Rüzgarlar Fransa'da ise saatte 147 kilometre hıza ulaştı. Fırtına nedeniyle ülkede dördü ağır olmak üzere 15 kişi yaralandı.

Paris'teki Eyfel Kulesi şiddetli rüzgarlar nedeniyle ziyarete kapatılırken parklar da dalların düşme riskine karşı halka kapatıldı.

İsviçre'de bir vagonun rüzgar nedeniyle raydan çıkıp devrilmesi nedeniyle sekiz kişi yaralandı. Ülkede en hızlı rüzgar rekoru Lucerne kenti yakınlarında saatte 195 kilometre ile kırılırken İsviçre genelinde 14 bin eve elektrik verilemedi.