Ömer Çelik Fransız Bakan Le Drian'la Suriye'yi Konuştu

Fransa ve Türkiye arasında yaşanan Menbiç’e asker gönderme krizinin ardından Paris’e gelen AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Fransa Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean-Yves Le Drian ile biraraya geldi. Çelik, Le Drian’a Türkiye’nin PYD-YPG temsilcilerinin Elysee Sarayı’nda kabul edilmesi ve desteklenmesi konusundaki rahatsızlığını dile getirerek, "Müttefik üniformasını YPG'lilere eğitim verirken görmek istemiyoruz" dedi. Le Drian, Suriye’nin kuzeyinde YPG denetimindeki bölgede konuşlanan Fransız askerlerinin fotoğraflarının Anadolu Ajansı tarafından yayınlanmasını eleştirerek, “Askerlerimizin konumlarını açık etmeyin” dedi. İki bakan, sorunlu konularda cumhurbaşkanları ve bakanlar seviyesinde biraraya gelinmesi yönünde karar aldı. Paris’te Fransa Dışişleri Bakanlığı’nda Le Drian ve AB İşlerinden Sorumlu Yardımcı Bakan Nathalie Loiseau ile görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenleyen Çelik, Fransa ile Türkiye’nin Suriye konusunda ortak tezler paylaştığını ancak, Afrin operasyonundan sonra gerginliğin tırmandığını söyledi. Türkiye’nin terörle haklı mücadele verdiğini söyleyen Çelik, "Bugün açıkça dile getirdik. Herhangi bir müttefik askeri üniformasını YPG'lilere eğitim verirken görmek istemiyoruz" dedi.

Çelik, Türkiye'nin Suriye'deki çatışmanın bir parçası olmadığını ve çatışmanın parçası olan ülkelerle aynı şekilde değerlendirilemeyeceğini belirterek, “Afrin'de yapılan tünelleri ve mühimmat depolarından çıkan müttefiklere ait silahları söyledik. Bunları sormak hakkımızdır ve sormaya devam edeceğiz. Yaptığımız şey terörle mücadeledir. Bu teröristleri himaye eden ülkeler, buradan çıkarsalardı da, biz de müdahale etmek zorunda kalmasaydık. Teröristi himaye edeceksiniz, arkasından 'Türkiye neden müdahale ediyor' diyeceksiniz. Fransa müttefikimizdir. Pek çok ortak noktamız var ama Afrin'in ‘işgal edildiği’ şeklinde bir cümleyi tabii ki duymak istemiyoruz. Biz orada işgal kuvveti değiliz" dedi. Bakan Çelik, Paris ile krizin “Fransa’da YPG mensuplarının Elysee Sarayı’nda resmi kabul görmesinden” dolayı çıktığını belirterek, "Burada koalisyon ülkeleri, müttefiklerimiz -- Fransa dahil -- ellerini taşın altına sokarlarsa beraberce bu işleri orada başarabiliriz. Eğer Suriye’de bir müttefik arıyorlarsa bu Türkiye’dir. Fransız bakana ‘DAEŞ’e (IŞİD) karşı bizimle müttefik olmalarını’ söyledik" diye konuştu.

Ömer Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un PYD ile arabuluculuk teklifini de reddettiklerini belirterek, “Bugün bize PYD ile arabuluculuk önermek, yarın bir başka ülkenin koalisyon ülkelerine DAEŞ ile arabuluculuk önermesine benzer” dedi. Görüşmede Fransız bakanla bu söylemlerden vazgeçilmesi ve bundan sonra Fransa ve Türkiye olarak ne yapılabileceğine bakma kararı aldıklarını dile getiren Bakan Çelik, “cumhurbaşkanı ve bakanlar seviyesinde nasıl bu gerilim düşürülür, nasıl işbirliği yapılır bunun görüşmelerine devam edeceklerini” söyledi. Le Drian’dan “asker fotoğrafı” uyarısı Görüşmede Fransız Bakan Jean Yves Le Drian da, Anadolu Ajansı tarafından yayınlanan ve Suriye’nin kuzeyinde YPG’nin kontrolü altındaki bölgede konuşlanan Fransız askerlerinin fotoğraflarının yayınlanmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Le Drian’ın “Askerlerimizin güvenliği açısından bunu sakıncalı buluyoruz” derken, Bakan Çelik ise, “Orada kimin askerinin nerede olduğunu zaten herkes biliyor. Kaldı ki, Fransız medyasında da bugün bu fotoğraflar var” yanıtını verdi.