Ömer Çelik Macron’u Eleştirdi

Çelik, Twitter'dan attığı mesajda: ''Fransız Le Point dergisi Cumhurbaşkanımıza kara propaganda yöntemiyle saldırarak nefret suçu işleyen bir yayın yaptı. Vatandaşlarımız da Fransa’da çeşitli mecralarda buna tepki gösterdiler. Hiçbir yayıncılık değeri olmayan bir kara propaganda yöntemiyle nefret suçu işleyen bu dergiye Macron sahip çıkmış. Ve basın özgürlüğünden bahsetmiş. Nefret suçu ve aleni hakaret ne zamandan beri basın özgürlüğü oldu? Sayın Macron aynı üslubun, nefret dilinin ve kara propagandanın kendisi için kullanılmasını uygun buluyor mu?'' ifadelerini kullandı.

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Haftalık Le Point dergisi geçen perşembe günü çıkan yeni sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kapak yaparak “Diktatör: Erdoğan nereye kadar gidecek?” manşetini atmıştı. Avignon kenti yakınlarındaki Le Pontet kasabasında Cuma günü derginin dev reklam afişinin yer aldığı kioska giden Türkler afişi zorla indirtmişti. Belediye başkanıysa afişi ertesi gün yeniden astırarak, kiosku ağır silahlı polis koruması altına almıştı.

Macron, Twitter'dan yaptığı açıklamada “Le Point dergisine ait posterlerin, Fransa'da ya da yurtdışında özgürlüğün düşmanlarını memnun etmedikleri için gazete bayilerinden kaldırılması kesinlikle kabul edilemez. Basın özgürlüğü paha biçilmez: onsuz diktatörlüktür” demişti.

