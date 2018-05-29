HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Ömer Çelik Macron’u Eleştirdi

29.05.2018 20:38 | Son Güncelleme

AB Bakanı Ömer Çelik, Fransız Le Point dergisinin Başbakan Erdoğan'la ilgili kapağını basın özgürlüğü olarak tanımlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u eleştirdi

Ömer Çelik Macron’u Eleştirdi

Çelik, Twitter'dan attığı mesajda: ''Fransız Le Point dergisi Cumhurbaşkanımıza kara propaganda yöntemiyle saldırarak nefret suçu işleyen bir yayın yaptı. Vatandaşlarımız da Fransa’da çeşitli mecralarda buna tepki gösterdiler. Hiçbir yayıncılık değeri olmayan bir kara propaganda yöntemiyle nefret suçu işleyen bu dergiye Macron sahip çıkmış. Ve basın özgürlüğünden bahsetmiş. Nefret suçu ve aleni hakaret ne zamandan beri basın özgürlüğü oldu? Sayın Macron aynı üslubun, nefret dilinin ve kara propagandanın kendisi için kullanılmasını uygun buluyor mu?'' ifadelerini kullandı.

Haftalık Le Point dergisi geçen perşembe günü çıkan yeni sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kapak yaparak “Diktatör: Erdoğan nereye kadar gidecek?” manşetini atmıştı. Avignon kenti yakınlarındaki Le Pontet kasabasında Cuma günü derginin dev reklam afişinin yer aldığı kioska giden Türkler afişi zorla indirtmişti. Belediye başkanıysa afişi ertesi gün yeniden astırarak, kiosku ağır silahlı polis koruması altına almıştı.

Macron, Twitter'dan yaptığı açıklamada “Le Point dergisine ait posterlerin, Fransa'da ya da yurtdışında özgürlüğün düşmanlarını memnun etmedikleri için gazete bayilerinden kaldırılması kesinlikle kabul edilemez. Basın özgürlüğü paha biçilmez: onsuz diktatörlüktür” demişti.

PARTNERÜnlü yıldız ve genç sevgilisi herkesin içinde...Ünlü yıldız ve genç sevgilisi herkesin içinde...
Dışişleri Bakanı Pompeo New York’ta Kuzey Koreli Yetkiliyle GörüşecekDışişleri Bakanı Pompeo New York’ta Kuzey Koreli Yetkiliyle Görüşecek
İranlı Öğrenciden Hamaney’e Sert Eleştiriİranlı Öğrenciden Hamaney’e Sert Eleştiri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fetullah Gülen'le ne zaman, nerede görüştüğünü açıkladı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fetullah Gülen'le ne zaman, nerede görüştüğünü açıkladı

Muharrem İnce'den Trabzon'da flaş açıklamalar

Muharrem İnce'den Trabzon'da flaş açıklamalar

'Duşta kayıp üzerine düştüm' dedi! Gerçek ortaya çıkınca doktor bile inanmak istemedi

'Duşta kayıp üzerine düştüm' dedi! Gerçek ortaya çıkınca doktor bile inanmak istemedi

Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!

Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!

Başbakan talimat verdi! Korsan taşımacılığa ağır ceza

Başbakan talimat verdi! Korsan taşımacılığa ağır ceza

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rusya, Tomahawk füzelerini inceleyip yeni savaş sistemleri geliştirecek

Rusya, Tomahawk füzelerini inceleyip yeni savaş sistemleri geliştirecek

MOSSAD Twitter'dan bir tek Recep Tayyip Erdoğan'ı takip ediyor

MOSSAD Twitter'dan bir tek Recep Tayyip Erdoğan'ı takip ediyor

Almanya Başbakanı Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Berlin'e davet etti

Almanya Başbakanı Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Berlin'e davet etti

'Duşta kayıp üzerine düştüm' dedi! Gerçek ortaya çıkınca doktor bile inanmak istemedi

'Duşta kayıp üzerine düştüm' dedi! Gerçek ortaya çıkınca doktor bile inanmak istemedi

Yunanistan, Muharrem İnce haberiyle karıştı!

Yunanistan, Muharrem İnce haberiyle karıştı!

Belçika'da silahlı saldırı!

Belçika'da silahlı saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.