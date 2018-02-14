Ömür boyu birlikteliğin önündeki 'beş önemli tuzak'

14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiftlerin birçoğu aşkını tazeleyip, sonsuza dek birlikte olma sözü veriyor. Pek ama bu ne kadar inandırıcı?

Sonsuz aşk ve bir yastıkta kocamak günümüzde gerçekten mümkün mü? Geçmişten bugüne evli çiftler arasındaki boşanma oranların bakıldığında,"sonsuza dek beraberlik" sözünün pek de geçerli olmadığı ortaya çıkıyor.

Hollanda ve Belçika'da kilisenin baskısı nedeniyle geçmişte yok denecek kadar az olan boşanma olaylarında artık ciddi bir artış söz konusu.

Belçika'da 1830 yıkında sadece 4 çift boşanma için başvurmuş. 1900 yılında 700 kişi, bugün ise, boşananların sayısı onbinleri geçmiş.

Flanders Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Dimitri Mortelmans'a göre, bunun en önemli nedeni toplumsal değerlerdeki değişiklik. Artık eskisi kadar kilisenin ya da dini kuralların baskısı yok. Çiftlerin daha azı, "bizi ancak ölüm ayırır" inancında.

İnsanların giderek daha bireyselleştiğini düşünen Prof. Dr. Mortelmans, bu nedenle de ilişkilere daha fazla eleştirel gözle bakıldığını ve sorgulandığını vurguluyor.