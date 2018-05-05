On binlerce Fransız Macron'u protesto etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başkent Paris'te on binlerce kişinin katıldığı büyük bir gösteriyle protesto edildi. Polisin verdiği rakamlara göre gösteriye 40 bin kişi katıldı. Gösteriye çağrı yapan sol partilerden "Boyun Eğmeyen Fransa" ise katılımcı sayısını Twitter hesabı üzerinden 160 bin olarak duyurdu.

Opera Garnier adlı tarihi opera binasının önünde toplanan göstericiler buradan Bastille Meydanı'na doğru yürüdü. Yürüyüş sırasında "Stop Macron" (Macron'u Durdur) yazılı pankartlar taşındığı görüldü.

Bazı protestocuların Macron'un otoriterliğini ifade etmek için cumhurbaşkanını antik Roma Tanrısı Jüpiter ve Vampir Dracula olarak sergileyen kostümler giydi.

"Zenginlerin Cumhurbaşkanı" olarak tanımlanan Macron'un tersine çevrilmiş bir Robin Hood olduğu, yoksuldan alıp zengine verdiği eleştirisi dile getirildi. Liberal çizgideki Fransız Cumhurbaşkanı'na şirketleri ve gelir düzeyi yüksek bireyleri kayırdığı eleştirisi yöneltiliyor.

Gösteriye öğrenciler, hasta bakıcıları, emekliler ve haftalardır greve giden demiryolu çalışanlarının yoğun olarak katıldığı belirtiliyor.

Güvenliği sağlamak için yaklaşık 2 bin polis görev yaparken, Fransız güvenlik güçleri katılımcıların çantalarını kontrol etti.

39 yaşındaki Emmanuel Macron, cumhurbaşkanlığı görevindeki bir yılını pazartesi günü tamamlıyor.

dpa / EC,BW

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