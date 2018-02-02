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On binlerce Suudi kadın kararı duyunca koşa koşa başvurdu!

DÜNYA HABERLERİ | 02.02.2018 16:14 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'da Pasaport Genel Müdürlüğü'nün ilk kez kadınları istihdam edeceğini duyurmasının ardından Suudi kadınlar pozisyon için adeta hücum etti. 140 kişilik kontenjan için 107.000 kadının başvurduğu açıklandı.

On binlerce Suudi kadın kararı duyunca koşa koşa başvurdu!

Suudi Arabistan'da yaşanan ekonomik ve sosyal dönüşüm çalışmaları çerçevesinde Pasaport Genel Müdürlüğü'nün ilk kez havalimanı ve sınırlarda kadın personel işe alacağını duyurmasının ardından ülkedeki kadınların başvuru sayısı yetkilileri şoke etti.

Sputnik'in El Arabiya'dan aktardığına göre müdürlüğün 1 hafta önce internet sitesinde açıkladığı 140 kontenjan için 107.000 kadın başvuru yaptı.
Müdürlüğün verdiği ilanın görüntülenmesi de 600.000'i aştı.

Yerel haber ajansları yetkililerin bu kadar fazla başvuru beklemediğini ancak başvuruları belirtilen şartlara göre incelediklerini duyurdu.
Başvuru yapan kadın adayların lise ya da muadilinden mezun olmaları, Suudi Arabistan vatandaşı ve 25 ila 35 yaş aralığında olması gerekiyor. Ayrıca adayların askerlik hizmeti açısından tıbbi engelinin olmaması gerektiği de kaydedildi.

ÖZEL SEKTÖRDEKİ KADIN İŞ GÜCÜ ARTIYOR

Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın başlattığı ve ekonomiyi petrole endeksli olmaktan çıkarıp çeşitlendirme amacındaki 'Vizyon 2030' programı ile kadınların iş gücündeki oranı arttırılmak isteniyor.

Suudi Arabistan'dan 'devrim' gibi karar

Geçen sene ekimde ülkede kadınlar için 80.000 iş yaratılmış, aynı ay ülke tarihinde ilk kez Hava Trafiği Hizmetleri Şirketi'nde (SANS) kadın trafik kontrolörlerinin işe alınmasının planlandığı duyurulmuştu.

Ülkedeki resmi rakamlara göre özel sektörde çalışan Suudi kadınların sayısı 2012-2016 arasında yüzde 130 oranında artış gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Pasaport Istihdam kadın

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
ne yapsin garipler şeriatla yönetilen islam u ülkelerinde kurana göre kadını yok sayıp hiçbir hak tanınmadığı için en ufak biseyde hücum etmişler...
Şeriatta kadın yok sayılır.Çocuk doğurmak kocasına hizmet dışında görevi yoktur.Hadi yalan deyin.Hatice bile müslüman olunca bütün işleri kocasına devretmiş,diğer eşleri çalışmamıştır.Gerçek bu.Suratınıza gerçekler vurulunca beğenmiyorsunuz değil mi?Dünya da 4 eş öbür tarafta bir tarafları yeni tomurcuklanmış huriler.Ben demiyorum sizin ki diyor.Açın okuyun.
@ruhsuzherif ABD ve AB hatta Rusya gibi ileri seviyede olan devletlerde Islam dinine yasak gelsin diyen Kurumlar var ve bunlar genlde 100/70 oranda KADINLAR !!! Tabi ki Islam Arap dini olarak kalabilir diyorlar ama kendi devletlerinde istemiyorlar !!! Islamiyette hak, adalet ve insan ve kadin haklari olmamasi o devletlerdeki insanlari korkutuyor !! Birde Islam devletlerinde genelde demokrasi de olamamasi bir etken !!
@ruhsuzherif Dangalak. Birincisi Kuranı kerim kadını yok saymayı bırak aksine kadını yüceltir. Ayrıca arap ülkeleri Kurana göre değil, kendilerinin ortaya koydukları sahte din ile yönetilirler. Hiç bir arap ülkesi Kurana uymaz. Aynı bizdeki sahte müslüman görünümlüler gibi dini kullanırlar yani .
@anteras094 yav he araplar dinini bilmiyor sen biliyorsun.. kuran gayette böyle işine geliyosa... yok gerçek islam bu değil yok şuda değil dansözlüğü bırak ! dinler dogmatiktir ya olduğu gibi kabul edersin yada reddedersin.. bir pedofilinin izinden gideceğime, onurumla ölüp ''cehennem'de yanarım daha iyi.. en azından bir yüzüm olur..
İslamiyet şimdiye kadar türkiye dahil hiçbiryerde tam uygulanmadı. Kur an bilmeyen millete bu böyle değil bile demek suç olmuş. Yapılan aykırılıkların hiçbiri kuranda yok aslında siz okuyun ve kendiniz yorumlayın göreceksiniz
Ben okudum sen yalancısın.Şeriat tamda Suudi arabistanda ki gibi.Milleti kandırmayın.Ne çalışması.Misafirlikte bile kadınlar erkekşerle perde gerisinden konuşur.Ayeti aç oku.Milleti şeriati güzel gösterip kandırmayın.
Kardsm başta yapılan ha perde ötesindehah konuşması kadını korumaktır bu neye benzer biliyor musun bir kedi yavrusu annesi tarafından nasıl ona zarar gelmesin istiyorsa yine insanların bazen evlatlarına bazı şeyleri onlar için yasakaladığında baba ve annesine kiziyorsada sonradan aslında o yasakların hayatînda nasıl önem arz ediyorsa bunun gibi unutmayalım allah kıskançtır bu kıskançlık insanların gibi zarar değil aslında korunması zarar görmemesi için yapilandır unutmayalım anne evla adına zarar gelmemesi için neler yapiyorsa bu merhammette ve bu güzellikte yaratan rabbı düşünelim teşekürle
Bu tür, gizli olarak emperyalist güdümlü rejimle yönetilen ülkelerde, asıl amaç islamı kötü tanıtıp dünya kamuoyunu islamdan soğutmaktır.
bizim de hiçbir farkımız yok hatta daha beteriz
türkiyede sahte dincilerle yönetiliyor rahat ol bak en tepeye cumhurbaşkanın din ile siyaset yapıyor araplar değiştirmeye çalışıyor bizimkileride bile bile onlara benzetmeye çalııyoşar köreltmeye çalışıyolar bırakın din ile kalkınma olmaz din geriye götürür dininizi kendiniz yaşayın içiizde yaşayın inancınızı siyasete kimlik savaşlarına sokmayın ki bunu yapanlar zaten din tüccarıdır inanç iman insanın kendi özündedir sahabede aramaya gerek yok okuyun öğrenin araştırın körelmeyin birilerinin sizi yönlendirmesini beklemeyin kendinizi geliştirin beyninizdeki örümcek ağını temizleyn
BİZE DE DERLERKİ; KADININ ÇALIŞMASI HARAM.... ARABİSTAN 200 YIL SONRA NİHAYET GERÇEĞİ GÖRDÜ. SAĞ OLASIN ATAM..
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