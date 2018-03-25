Onbinlerin Umuduydu Enkaz Oldu

Diyarbakır’ın Lice İlçesinde 1972 yılında kurulan ve bölgede yaşayan on binlerce kişinin umudu olan salça fabrikası, tamamlanmayınca, aradan geçen 46 yılda enkaza dönüştü.Fabrikanın ortaklarının birçoğu artık hayatta değil ama umut hala canlı. İkinci ve üçüncü kuşak varisler fabrikanın açılmasını istiyor.

Lice ilçesinde yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta, artık harabeye dönen binalar hemen dikkat çeker. Temeli 44 yıl önce atılan bu binalar bir zamanlar sadece Lice’nin değil, çevre ilçe ve köylerin de umudu olmuştu. PKK’ya yönelik operasyonlar ve uyuşturucu ile adını duyuran ilçenin çok bilinmeyen bir özelliği daha var. Lice, Diyarbakır ve çevresindeki en önemli domates yetiştiriciliği merkezi konumundaydı. Kendi has büyüklüğü ve tadı ile ün yapan Lice domatesleri birçok kişinin de gelir kapısıydı. Bu binalar da, bu domateslerden salça üretmek amacıyla kurulan fabrikanın enkazı.

1972 yılında bir araya gelen ilçe halkı, bir kooperatif kurarak, işsizliğin sona erdirilmesi amacıyla salça fabrikasının temelini attı. Kimisi yüzüğünü, kimisi bileziğini, kimisi birikimini ortaya koyarak fabrikaya ortak oldu. 1800 üyenin katılımıyla kurulan fabrika, bölgedeki on binlerce kişinin umudu oldu. Yapımı 1980’lere kadar süren fabrikanın inşaatı 12 Eylül askeri darbesi ve bölgedeki olaylar nedeniyle sekteye uğradı. Ancak 1990’larda inşaat tamamlandı, deneme üretim bile yapıldı. Bu sırada ortak sayısı 2 bini geçti.