Rusya'da kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti. Krosnogorsk kentinde bir apartmanda doğal gaz borusunun patlaması sonucu yangın çıktı. Yangında çocuğunu ve kendisini kurtarmak isteyen baba, önce çocuğunu camdan attı sonra kendisi atladı.
Yangında 2 kişi hayatını kaybederken, baba ve çocuğu ağır yaralandı. 135 kişi ise tahliye edildi.
Olay yerine ise çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri gönderildi.
(İHA)
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