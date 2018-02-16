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Önce tecavüze sonra asitli saldırıya uğradı... Şimdiki halini görenler gözlerine inanamıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 16.02.2018 07:46 | Son Güncelleme

10 yıl önce tecavüze ardından asit saldırısına uğrayan ve yüzü tanınmaz hale gelen Katie, annesinin desteğiyle yaralarını sardı. Katie, geçirdiği estetik operasyonlarla eski güzelliğine kavuştu.

Önce tecavüze sonra asitli saldırıya uğradı... Şimdiki halini görenler gözlerine inanamıyor

Ayrılmak istediği erkek arkadaşının tecavüz ettikten sonra yüzüne asit attığı Katie Piper, annesinin yoğun desteği sayesinde hayata döndü. O dönem yüzü, göğsü ve ellerinde ağır yanıklar oluşan Katie, bugüne kadar tam 250 estetik operasyon geçirdi.

İngiliz Daily Mail’de yayınlanan “Bir anne kızının yaralarını sevgiyle nasıl sarar” başlıklı haberde, Diane bir hastaya bakmanın tıpkı yeni doğmuş bir bebeği durmadan büyütmek gibi olduğunu anlattı.

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"HER ŞEY BİTTİ" DEMİŞ

Bu süreçte kendisine bağırsak kanseri teşhisi konulan Diane, kızının da ona destek verdiğini belirterek şöyle konuştu: “10 yıl önce olay yaşandığında artık ‘sıradan bir hayat’ sürmenin imkânsız olduğunu düşünüyordum. Şimdi bunun mümkün olduğunu görüyor ve her gün şükrediyorum...” Katie ise sadece birkaç kez görüştüğü takıntılı sevgilisi ile saldırıya karışan arkadaşları hapse girince rahat bir nefes aldığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz saldırı estetik operasyon

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