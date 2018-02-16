Önce tecavüze sonra asitli saldırıya uğradı... Şimdiki halini görenler gözlerine inanamıyor

Ayrılmak istediği erkek arkadaşının tecavüz ettikten sonra yüzüne asit attığı Katie Piper, annesinin yoğun desteği sayesinde hayata döndü. O dönem yüzü, göğsü ve ellerinde ağır yanıklar oluşan Katie, bugüne kadar tam 250 estetik operasyon geçirdi.
İngiliz Daily Mail’de yayınlanan “Bir anne kızının yaralarını sevgiyle nasıl sarar” başlıklı haberde, Diane bir hastaya bakmanın tıpkı yeni doğmuş bir bebeği durmadan büyütmek gibi olduğunu anlattı.
"HER ŞEY BİTTİ" DEMİŞ
Bu süreçte kendisine bağırsak kanseri teşhisi konulan Diane, kızının da ona destek verdiğini belirterek şöyle konuştu: “10 yıl önce olay yaşandığında artık ‘sıradan bir hayat’ sürmenin imkânsız olduğunu düşünüyordum. Şimdi bunun mümkün olduğunu görüyor ve her gün şükrediyorum...” Katie ise sadece birkaç kez görüştüğü takıntılı sevgilisi ile saldırıya karışan arkadaşları hapse girince rahat bir nefes aldığını kaydetti.
Emniyet Müdürüne fuhuş gözaltısı! Haftada 7500 lira + kadın
iPhone'lar bir bir çöküyor! Apple'dan büyük hata
Dünya diken üstünde! 100 milyon kişinin ölümüne neden olabilir
Pentagon'dan terör örgütüne verilen silahlarla ilgili yeni açıklama
Afrin'deki teröristten itiraf! 'Hedef olmamak için...'
Hastanede duş skandalında yeni gelişme
Eve erkek almasaydı, milyarder olacaktı
Selahattin Demirtaş, FETÖ’yü suçladı: Çözüm sürecinin altını oydu
Şişme bebeğine sarılmış halde bulundu
MHP'den bomba açıklama: 'C'de bir sır var
Soy ağacında yaşadıkları şaşkınlığı sosyal medyada paylaştılar
Galaxy S9'un teaser videoları ortaya çıktı! İşte fiyatı, kamera yetenekleri ve özellikleri
Beyne pıhtı attığını anlamanın yolları
Okuyucu Yorumları 0 yorum