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Onur Yürüyüşü valilik engeline rağmen yapılacak

30.06.2018 14:44 | Son Güncelleme

Onur Yürüyüşü'ne valilik izni çıkmaması üzerine Onur Haftası Komitesi'nden açıklama geldi.

Onur Yürüyüşü valilik engeline rağmen yapılacak

Komite, yarınki yürüyüşün düzenleneceğini açıkladı.İstanbul'da valiliğin güvenlik gerekçesiyle Pazar günü düzenlenecek Onur Yürüyüşüne izin vermemesi üzerine, Onur Haftası Komitesi'nden bir açıklama geldi. Komite, yürüyüşün yapılacağını duyurdu.

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası adlı Facebook sayfasından yapılan açıklamada yürüyüşün şiddet ve ayrımcılıkla mücadele için düzenlendiğine dikkat çekildi. Açıklamada şu ifadeye yer verildi:

"Vali kendisine verilen yetkiyi toplumun bir kesimine ayrımcılık yapmak üzere kullanarak bir suç işlemektedir. Bir suç niteliği taşıyan ve bizlere yöneltilen nefreti körüklemekten başka hiçbir şeye hizmet etmeyen bu karar meşru değildir. (...) Yirmi altı yıldır olduğu gibi bu yıl da aynı azimle Onurlu Yürüyüşümüzü gerçekleştireceğimizi basına ve kamuoyuna duyurur."

İstanbul Valiliği, son üç yıldır lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks bireylerin Onur Yürüyüşü düzenlemesine izin vermiyor. Bu yılki yürüyüşün İstiklal Caddesi'nde saat 18.00'de yapılacağı açıklanmıştı.

DW/ÖA,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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