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Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi

02.07.2018 08:14 | Son Güncelleme

İstanbul'da valiliğin yasaklama kararına rağmen yapılan LGBTİ Onur Yürüyüşü'ne polis müdahale etti.

11 kişi gözaltına alındı.26. İstabul LGBTİ Onur haftası kapsamında her yıl düzenlenen Onur Yürüyüşü gergin geçti. Valiliğin yasaklama kararı aldığı yürüyüş öncesinde polis yürüyüşün yapılacağı Taksim ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Taksim Meydanı'na TOMA'lar yerleştirilirken, İstiklal Caddesi'ne girişler kapatıldı. Polis LGBTİ bireylerin İstiklal Caddesi'ne girmesine izin vermedi.

Yapılan görüşmeler sonrasında göstericilerin Mis Sokak'ta basın açıklamasına izin verildi. Mis Sokak'ta biraraya gelen yüzlerce kişi, "Nerdesin aşkım buradayım aşkım" sloganları attı. Yapılan basın açıklamasında valiliğin yürüyüşü yasaklama kararına tepki gösterildi. Açıklamada, "Valiliğin yasak kararında gösterdiği güvenlik bahanesi tek kelime ile komiktir. Yürüyüşlerimiz yasaklanmadan önce on üç yıl boyunca barışçıl bir şekilde düzenlendi" denildi. Gösteriye Halkların Demokratik Partisi İstanbul milletvekili Ahmet Şık da katıldı.

Basın açıklamasının ardından İstiklal Caddesi'ne çıkan göstericiler yürüyüş yapmak istedi. Bu sırada polisle göstericiler arasında gerginlik yaşandı. Polis eylemcilere plastik mermi ve biber gazı ile müdahale etti. Göstericiler ara sokaklara dağıldı. Uluslararası Af Örgütü polisin toplam 11 göstericiyi gözaltına aldığını belirtti. İstanbul'da geçen yıllarda da Onur Yürüyüşü'ne de polis müdahale etmişti.

DW, AFP / HT, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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