OPCW Başkanı Ahmet Üzümcü: Suriye'ye giden heyetimiz Duma'ya geçemedi

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Başkanı Ahmet Üzümcü, Suriye'ye gönderdikleri heyetin güvenlik gerekçesiyle henüz Duma kentine geçemediğini söyledi.

Ahmet Üzümcü, Suriyeli yetkililerin heyete, bölgeye erişimlerine izin verilmeden önce güvenliğin sağlanması gerektiği bilgisini verdiğini belirtti.

Üzümcü, OPCW heyetine kendileriyle görüştürülmek üzere 22 görgü tanığının Şam'a getirilebileceğinin söylendiğini de ifade etti.

ABD'nin OPCW nezdindeki büyükelçisi, Rusya'nın Duma'daki kanıtları bozmuş olabileceğini öne sürdü.

BBC'nin HARDtalk programına konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise bu iddiayı reddetti.

Sergei Lavrov, Duma kentinde kimyasal saldırı düzenlenmediğini söyledi.

OPCW heyeti, kimyasal saldırı iddialarını incelemek üzere geçen hafta Suriye'ye gitmişti.