OPCW Suriye'de kimyasal saldırı iddiasını araştıracak

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), Suriye'nin Duma bölgesinde geçen hafta sonu meydana geldiği öne sürülen kimyasal saldırı iddialarını araştırmak üzere bölgeye bir heyet gönderecek.

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan başkanlığını Büyükelçi Ahmet Üzücümcü'nün yürüttüğü örgüt, kimyasal saldırı iddialarının araştırılması talebinin Suriye ve Rusya'dan geldiğini bildirdi.

OPCW'den verilen bilgiye göre, Lahey'den bölgeye gidecek araştırma ekibi, en kısa sürede Suriye'ye hareket edecek.

Örgüt, Şam yönetimi ile görüşerek, araştırma ekibinin gelişi konusunda bilgilendirdi.

Cumartesi günü saldırı haberlerinin gelmeye başlaması üzerine, OPCW araştırmacılarının bilgi toplamaya başladıkları belirtildi.

OPCW heyeti, Suriye'de tanıklar ve kurbanlarla konuşacak. Kimyasal saldırı olup olmadığını belirleme amacıyla test yapılabilmesi için örnekler toplayacak.

Bir yardım kuruluşu, kimyasal saldırı sonucu en az 60 kişinin öldüğünü, binlerce kişinin de yaralandığını öne sürmüştü.

Ancak Suriye hükümeti, kimyasal saldırı iddialarını reddetti.