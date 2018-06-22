OPEC Petrol Üretimini Arttırıyor

Viyana'da biraraya gelen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi ülke bakanları, günlük petrol üretim kotasını 1 milyon varile çıkarma kararı aldı.
OPEC 2016 yılında günlük üretimi 1 milyon 200 bin varil azaltma kararı almış bu da petrol fiyatlarının artmasına neden olmuştu.
Viyana'daki toplantı öncesi, OPEC'te en büyük petrol üretimine sahip Suudi Arabistan, üretim artışına sıcak bakarken İran bu konuda çekincedeydi.
Başkan Donald Trump da uzun zamandır OPEC'e petrol fiyatlarını azaltma konusunda adım atmaları için çağrıda bulunuyordu.
Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'nin Ankara mitingi sonrası dikkat çeken tweet! Fotoğraflarla cevap verdi!
Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi
Bir skandal daha! Dudakları bu hale geldi, doktorun sözleri şoke etti: Oral seks...
HDP'li Pervin Buldan'dan çarpıcı Tansu Çiller yorumu
Herkes kütüğünde yazan kente dönseydi, illerin nüfusu ne kadar olurdu?
Sakarya'da tuvaletini iş merkezindeki çöpe yapan adam kameraları fark edemedi!
Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü
Muharrem İnce için 1. Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı
Seks robotunun bu özelliği pes dedirtti!
Şoke eden olay! Üç günlük kabızlık nedeniyle bir bacağı kesilecekti!
Cumhurbaşkanı adaylarının meslekleri ve bilinmeyen yönleri
MSÜ tercih sonuçları açıklandı! 2018 MSÜ tercih sonucu öğrenme
Okuyucu Yorumları 0 yorum