OPEC Petrol Üretimini Arttırıyor

Viyana'da biraraya gelen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi ülke bakanları, günlük petrol üretim kotasını 1 milyon varile çıkarma kararı aldı.

OPEC 2016 yılında günlük üretimi 1 milyon 200 bin varil azaltma kararı almış bu da petrol fiyatlarının artmasına neden olmuştu.

Viyana'daki toplantı öncesi, OPEC'te en büyük petrol üretimine sahip Suudi Arabistan, üretim artışına sıcak bakarken İran bu konuda çekincedeydi.

Başkan Donald Trump da uzun zamandır OPEC'e petrol fiyatlarını azaltma konusunda adım atmaları için çağrıda bulunuyordu.

