Ordusunun Durumu Almanya’yı Endişelendirdi

"Alman ordusu hastanede yatan bir hasta olsaydı, şimdiye kadar çoktan oksijen çadırına alınmış olması gerekirdi." Bir Alman gazetesinde geçen günlerde çıkan bu yorum, Alman ordusu Bundeswehr’in durumunu çok net bir şekilde özetliyor. Askeri uzmanların ve Savunma Bakanlığı’ndan yetkililerin raporlarına göre, NATO’nun en önemli ortaklarından biri olan Alman ordusu şu anda eleman ve yedek parça eksikliği yüzünden olası bir saldırıya karşı ülkeyi savunabilecek konumda değil.
Son olarak geçen hafta “Eurofighter” adlı avcı uçaklarının operasyonel hazırlığıyla ilgili büyük sorunlar yaşandığı, teknik sorunlar nedeniyle uçakların çoğunun görev alamayacak durumda olduğu ve bu nedenle Almanya’nın NATO’ya verdiği askeri taahhütleri yerine getiremeyeceği öğrenilmişti.
Askeri kaynaklar 129 “Eurofighter” jetinden sadece 39’unun kullanıma hazır olduğunu duyurdu. Aynı kaynak 93 “Tornado” jetinden de sadece 26’sının, 15 adet “A-400 M” tipi Airbus nakliye uçağından da sadece 3’ünün çalışabilir durumunda olduğunu aktardı.
Şubat ayında yayınlanan bir raporda, Alman ordusunda bulunan 244 savaş tankının sadece 95’inin faaliyete geçebildiği vurgulanmıştı. Raporda ayrıca NATO Mukabele Kuvveti (NRF) kapsamındaki acil müdahale gücü için kurşungeçirmez yelek, kışlık giysi ve çadır eksikliği olduğu aktarılmıştı.
Savunma uzmanları Almanya’nın birleşmesinden bu yana Federal ordunun ihmal edildiğini, orduya ek bütçe ayrılması ve acilen ordunun yenilenmesiyle ilgili tüm uyarıların da Savunma Bakanı Ursula van der Leyen tarafından son yıllarda yeterince ciddiye alınmadığını savunuyorlar.
Ayrıca planlama ve komuta hatalarının da ordudaki mevcut sorunları daha da büyüttüğü kaydedildi.
2018 yılı bütçesinde Federal Savunma Bakanlığı’na 38,5 milyar Euro ayrıldı. Bakan Leyen bu paranın orduyu modernize edebilmek için yetmeyeceğini belirterek, ek olarak 12 milyar Euro talep etti. Yapılan yorumlarda ek bütçenin verilmesi halinde planların hayata geçirilmesinin ve ordunun yeni teçhizat alabilmesinin 2021’i bulabileceği ve önümüzdeki yıllarda ordunun savaşa hazırlık konusunda yetersiz durumunun devam edeceği vurgulanıyor.
Konunun bir diğer ilgi çeken boyutu ise, Almanya’nın başka ülkelerin orduları için silah ve askeri malzeme ihracatının son yıllarda rekor düzeye çıkması. Almanya, dünyanın en büyük silah ihracatçıları arasında ABD, Rusya, Çin ve Fransa’dan sonra beşinci sırada yer alıyor. Ülkenin en büyük silah müşterileri arasında Cezayir, Mısır ve Suudi Arabistan gibi Avrupa Birliği ve NATO üyesi olmayan “üçüncü” ülkeler bulunuyor.
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