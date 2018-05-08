HABER

Ordusunun Durumu Almanya’yı Endişelendirdi

08.05.2018 17:16 | Son Güncelleme

Savunma Bakanlığı raporlarına göre, NATO’nun en önemli ortaklarından biri olan Alman ordusu şu anda eleman ve yedek parça eksikliği yüzünden olası bir saldırıya karşı ülkeyi savunabilecek konumda değil

Ordusunun Durumu Almanya’yı Endişelendirdi

"Alman ordusu hastanede yatan bir hasta olsaydı, şimdiye kadar çoktan oksijen çadırına alınmış olması gerekirdi." Bir Alman gazetesinde geçen günlerde çıkan bu yorum, Alman ordusu Bundeswehr’in durumunu çok net bir şekilde özetliyor. Askeri uzmanların ve Savunma Bakanlığı’ndan yetkililerin raporlarına göre, NATO’nun en önemli ortaklarından biri olan Alman ordusu şu anda eleman ve yedek parça eksikliği yüzünden olası bir saldırıya karşı ülkeyi savunabilecek konumda değil.

Son olarak geçen hafta “Eurofighter” adlı avcı uçaklarının operasyonel hazırlığıyla ilgili büyük sorunlar yaşandığı, teknik sorunlar nedeniyle uçakların çoğunun görev alamayacak durumda olduğu ve bu nedenle Almanya’nın NATO’ya verdiği askeri taahhütleri yerine getiremeyeceği öğrenilmişti.

Askeri kaynaklar 129 “Eurofighter” jetinden sadece 39’unun kullanıma hazır olduğunu duyurdu. Aynı kaynak 93 “Tornado” jetinden de sadece 26’sının, 15 adet “A-400 M” tipi Airbus nakliye uçağından da sadece 3’ünün çalışabilir durumunda olduğunu aktardı.

Şubat ayında yayınlanan bir raporda, Alman ordusunda bulunan 244 savaş tankının sadece 95’inin faaliyete geçebildiği vurgulanmıştı. Raporda ayrıca NATO Mukabele Kuvveti (NRF) kapsamındaki acil müdahale gücü için kurşungeçirmez yelek, kışlık giysi ve çadır eksikliği olduğu aktarılmıştı.

Savunma uzmanları Almanya’nın birleşmesinden bu yana Federal ordunun ihmal edildiğini, orduya ek bütçe ayrılması ve acilen ordunun yenilenmesiyle ilgili tüm uyarıların da Savunma Bakanı Ursula van der Leyen tarafından son yıllarda yeterince ciddiye alınmadığını savunuyorlar.

Ayrıca planlama ve komuta hatalarının da ordudaki mevcut sorunları daha da büyüttüğü kaydedildi.

2018 yılı bütçesinde Federal Savunma Bakanlığı’na 38,5 milyar Euro ayrıldı. Bakan Leyen bu paranın orduyu modernize edebilmek için yetmeyeceğini belirterek, ek olarak 12 milyar Euro talep etti. Yapılan yorumlarda ek bütçenin verilmesi halinde planların hayata geçirilmesinin ve ordunun yeni teçhizat alabilmesinin 2021’i bulabileceği ve önümüzdeki yıllarda ordunun savaşa hazırlık konusunda yetersiz durumunun devam edeceği vurgulanıyor.

Konunun bir diğer ilgi çeken boyutu ise, Almanya’nın başka ülkelerin orduları için silah ve askeri malzeme ihracatının son yıllarda rekor düzeye çıkması. Almanya, dünyanın en büyük silah ihracatçıları arasında ABD, Rusya, Çin ve Fransa’dan sonra beşinci sırada yer alıyor. Ülkenin en büyük silah müşterileri arasında Cezayir, Mısır ve Suudi Arabistan gibi Avrupa Birliği ve NATO üyesi olmayan “üçüncü” ülkeler bulunuyor.

Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin randevu talebine yanıtErdoğan'dan Muharrem İnce'nin randevu talebine yanıt
Karamollaoğlu hakkında çok sert benzetmeKaramollaoğlu hakkında çok sert benzetme
Ağrı'da korkutan depremAğrı'da korkutan deprem
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çorum'da mezarlıkta görülen kızla ilgili yeni açıklamalar

Çorum'da mezarlıkta görülen kızla ilgili yeni açıklamalar

İzol aşiretinden AK Parti'ye sürpriz destek!

İzol aşiretinden AK Parti'ye sürpriz destek!

Yaşlılık maaşı iki katına çıkacak!

Yaşlılık maaşı iki katına çıkacak!

ABD petrolü ve dolar akaryakıtı vurdu! Benzine zam geliyor

ABD petrolü ve dolar akaryakıtı vurdu! Benzine zam geliyor

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığı hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığı hakkında açıklama

İlginizi Çekebilir

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

Pakistan İçişleri Bakanı'na silahlı saldırı!

Pakistan İçişleri Bakanı'na silahlı saldırı!

Rusya'da neler oluyor? Binlerce kişi sokaklarda!

Rusya'da neler oluyor? Binlerce kişi sokaklarda!

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'dan renkli araç yasağı

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'dan renkli araç yasağı

BAE asker çıkardı, büyük kriz çıktı!

BAE asker çıkardı, büyük kriz çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hawaii lavlarından dehşet görüntüler! Otomobili yuttu

Hawaii lavlarından dehşet görüntüler! Otomobili yuttu

ABD'de otoyola çıkan timsaha çarpan araçtaki anne ve çocukları hayatını kaybetti!

ABD'de otoyola çıkan timsaha çarpan araçtaki anne ve çocukları hayatını kaybetti!

Ermenistan'ın yeni Başbakan'ı Paşinyan seçildi

Ermenistan'ın yeni Başbakan'ı Paşinyan seçildi

Trump'a büyük şok: Cinsel ilişkiye girerken izledim!

Trump'a büyük şok: Cinsel ilişkiye girerken izledim!

Kuzey Irak'ta seçim tarihi belli oldu

Kuzey Irak'ta seçim tarihi belli oldu

Hasan Ruhani, Trump'ı uyardı: Pişman olursun!

Hasan Ruhani, Trump'ı uyardı: Pişman olursun!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.