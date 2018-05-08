Ordusunun Durumu Almanya’yı Endişelendirdi

"Alman ordusu hastanede yatan bir hasta olsaydı, şimdiye kadar çoktan oksijen çadırına alınmış olması gerekirdi." Bir Alman gazetesinde geçen günlerde çıkan bu yorum, Alman ordusu Bundeswehr’in durumunu çok net bir şekilde özetliyor. Askeri uzmanların ve Savunma Bakanlığı’ndan yetkililerin raporlarına göre, NATO’nun en önemli ortaklarından biri olan Alman ordusu şu anda eleman ve yedek parça eksikliği yüzünden olası bir saldırıya karşı ülkeyi savunabilecek konumda değil.

Son olarak geçen hafta “Eurofighter” adlı avcı uçaklarının operasyonel hazırlığıyla ilgili büyük sorunlar yaşandığı, teknik sorunlar nedeniyle uçakların çoğunun görev alamayacak durumda olduğu ve bu nedenle Almanya’nın NATO’ya verdiği askeri taahhütleri yerine getiremeyeceği öğrenilmişti.

Askeri kaynaklar 129 “Eurofighter” jetinden sadece 39’unun kullanıma hazır olduğunu duyurdu. Aynı kaynak 93 “Tornado” jetinden de sadece 26’sının, 15 adet “A-400 M” tipi Airbus nakliye uçağından da sadece 3’ünün çalışabilir durumunda olduğunu aktardı.