Orgeneral Akar: ‘Sivil ve Masumlar İçin Hassasiyet Gösterilecektir’

Son Güncelleme 31 dakika önce 21.01.2018 01:54 |31 dakika önce

Türkiye, özellikle sosyal medya aracılığıyla Suriye, Afrin’de sivil ölümlere yol açılacağı endişelerini kaldırmak adına, TSK adına Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar uluslararası kamuoyuna sivil ve masumlar için her türlü hassasiyetin gösterildiği mesjını verdi.

Türkiye, özellikle sosyal medya aracılığıyla Suriye, Afrin'de sivil ölümlere yol açılacağı endişelerini kaldırmak adına, TSK adına Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar uluslararası kamuoyuna sivil ve masumlar için her türlü hassasiyetin gösterildiği mesjını verdi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Zeytin Dalı Operasyonu ile ilgili "Sivil ve masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilecektir.” dedi. Öte yandan Türkiye'de muhalefet açısından HDP'nin, açıkça Afrin Operasyonu'na karşı çıkması yanı sıra barış içerikli mesajlar ile PYD-YPG'yi destekleyen sosyal medya paylaşımları yapıldığı da görülüyor. Sosyal medyada Zeytin Dalı Operasyonu ile ilgili birbirine tepkili ve karşı etiketler açıldığı gözleniyor. Türkiye'nin terör vurgusuna karşı PYD-YPG'nin sivil vurgusu ön plana çıkıyor. Genelkurmay Başkanlığı tarafından Orgeneral Akar'ın karargahtaki komuta merkezinde Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamanın görüntüsü paylaşıldı. Başbakan Binali Yıldırım'ın karargaha ziyareti sonrasında Akar'ın operasyona ilişkin açıklama yaptığı videoda siviller vurgusu yapması dikkat çekti. Akar, 3 dakika 34 saniyelik açıklamasında, hudutlarda ve bölgede istikrarı sağlamak maksadıyla Zeytin Dalı Harekatı'nın icra edileceğini ifade ederek başlıyor. Bu noktada, Akar'ın, hedefler arasında PKK-KCK-PYD-YPG yanı sıra terör örgütü DEAŞ (IŞİD) dedikten sonra yeniden DEAŞ diyerek "Bu önemli” vurgusunda bulunduğu da görülüyor.

Videoda, TSK'nın Zeytin Dalı Operasyonu için hukuki dayanak olarak Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ve Türkiye'nin kendisini savunma hakkını işaret eden Akar, sözlerini şöyle sürdürüyor: "Harekatın planlama ve icrasında sadece ama sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, bina, silah, araç ve gereç hedef alınacak. Sivil ve masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilecektir. Milletimiz ne zaman ihtiyaç duyduysa 'Peygamber ocağı' olarak da adlandırılan Silahlı Kuvvetlerimiz, kahraman Silahlı Kuvvetler mensupları, ordumuz, yani sizler, daima göreve hazır oldunuz ve binlerce yıllık tarihimizin şanlı timsali al bayrağımızın ister kara vatan, ister mavi vatanda özgürce dalgalanması için gerektiği zaman göğsünüzü siper ettiniz. 'Ölürsek şehit, kalırsak gazi' anlayışıyla çıktığınız bu yolda hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan, ülkemizin güvenliği için yurt içinde ve sınır ötesinde kahramanca mücadele ettiniz. Unutmadan vatan ve millet için, cumhuriyet için Silahlı Kuvvetler vazifesini yaparken, şehit olan tüm silah arkadaşları, güvenlik mensupları ve korucuları saygı, minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Tabii şu anda bile bazı yaralılarımız, gazilerimiz var onlara da saygılarımızı, şükranlarımızı sunuyoruz. Kendilerine acil şifalar diliyoruz.”