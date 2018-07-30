Orta Doğu'da sular ısınıyor! 'Aciz ve güçsüzsünüz, savaşamazsınız!'

Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdusselam, twitter hesabı üzerinden, BAE’nin Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş'ın sözlerine gösterdiği tepkide; BAE’nin Yemen’de bir köye karşı savaşamayacak kadar güçsüz ve zayıf olduğunu belirterek, ABD’siz hiçbir şey olmadıklarını ve yapamadıklarını vurguladı.

BAE’nin ABD ile ilişkisinin, bir sömürgecinin bölgesel uşağı ve kiralık unsuru ile ilişki türünden olduğuna dikkat çeken Abdusselam, Gargaş’a hitaben şöyle yazdı: Yemen’e karşı bu savaş gizli kalması gerekenleri ortaya çıkardı. Bu savaş, sizin ABD’siz hiçbir ağırlık ve konumunuz olmadığını gösterdi.

Bu arada kimliği bilinmeyen silahlı kişiler, Yemen’in güneyinde yer alan Aden uluslararası havalimanı enformasyon sorumlusu Nasır Mogrih’e suikast düzenlediler.

Aden, BAE’nin işgali altında bulunmakta ve BAE’ye bağlı “emniyeti kemeri” denen kiralık güçleri kentte kontrol sağlamaktadır.

