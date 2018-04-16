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Ortadoğu'da korkutan gelişme! İran’dan İsrail’e misilleme geliyor

DÜNYA HABERLERİ  | 16.04.2018 12:47 | Son Güncelleme

Lübnan’ın Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen gazetelerinden Al Akhbar, İsrail’in Suriye’de bir hafta önce düzenlediği ve İran ordusundan yetkililerin öldüğü saldırıya Tahran hükümetinin cevap vereceğini yazdı.

Ortadoğu'da korkutan gelişme! İran’dan İsrail’e misilleme geliyor

Gazetenin genel yayın yönetmeni İbrahim el Amin, İran’ın misilleme için çok beklemeyeceğini, Filistin ve civarında İsrail’e karşı bir eylem yapılacağını belirtti.

Amin, ayrıca, İran’ın herhangi bir müttefiğe ihtiyaç duymadan bunu kendi başına yapacağını ve kendisini de saklamayacağını vurguladı.

İsrail’in Suriye’deki Tayfur Hava Üssü’ne geçtiğimiz hafta düzenlediği hava saldırısı sonucu biri İran Devrim Muhafızları’nda albay olan toplam 7 İranlı askeri yetkili hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
israil İRAN misillme Hizbullah

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
iranla rusya safi rüzgar bizimki gibi eyyy uyyy diyorlar icraat 0
Ağzınız iyi çalışır,yalanlarınız dünyaca meşhur,inkar genetik yapınızda var.İşiniz gücünüz şekil yapmak.
Yapacaksan yaparsın. "Hazır ol" der gibi yaygara niye..?
yalandan hizbulahta iki füze fırlatsın olur biter Müslüman öldürmeye devam yani peyganberimizin dediği ahir zaman bu inşallah artık bu sonbulur ve Müslümanlar birleşip bu tiyatroyu bitiri
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