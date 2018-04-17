Ortadoğu uzmanı Robert Fisk Duma'daki hastaneye gitti

Duma'da kimyasal saldırıya maruz kaldıkları iddiasıyla insanların hortumla yıkanırken görüntülendiği, hastanenin içinden çekilmiş fotoğraflar sosyal medyada paylaşıma girmişti.
Paylaşıma göre Robert Fisk kimyasal saldırı olmadığını belirtiyor ve şunları söylüyor:
Görüntüler gerçekten bu hastanede çekilmiş.
Fisk'in konuştuğu doktorlar, o gün hastaneye getirilen çocukların öksürdüğünü ve tükürük saçtığını anlattı.
Hastalar bölgedeki topçu ateşinden ve tozdan etkilendikleri için hastaneye getirilmiş.
Bir kişi "gaz, gaz" diye bağırarak paniğe neden olmuş, bu yüzden doktorlar kimyasal silah saldırılarında izledikleri prosedürü uygulamış ve hastaları yıkamaya başlamış.
Söz konusu röportajın tamamının yarın (bugün) yayımlanacağı açıklandı.
Robert Fisk
(Kaynak: OdaTV)
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