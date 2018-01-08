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Ortadoğu'da dengeleri değiştirecek 'Demir Kubbe' iddiası

DÜNYA HABERLERİ | 08.01.2018 13:54 | Son Güncelleme 1 saat önce

İsviçre merkezli Basler Zeitung gazetesi, Suudi Arabistan'ın Yemen'den atılan füzeler sonrasında İsrail'in ürettiği hava savunma sistemi olan 'Demir Kubbe'yi almak için İsrail ile görüşmelere başladığını iddia etti.

Ortadoğu'da dengeleri değiştirecek 'Demir Kubbe' iddiası

İsviçre gazetesi Basler Zeitung'un haberine göre Suudi Arabistan ve İsrail arasındaki gayri resmi ilişkiler İran'ın bölgedeki faaliyetlerini arttırmasıyla daha da ilerledi. Suudi Arabistan, İsrail'i resmi bir şekilde devlet olarak tanımıyor.

ADI: DEMİR KUBBE!

Riyad yönetimi ve Tel Aviv arasındaki gayri resmi askeri ilişkilerin üst düzeyde olduğunu iddia eden gazete, kendi kaynaklarına dayandırdığı haberde Suudi Arabistan'ın İsrail'den demir kubbe savunma sistemleri almak için harekete geçtiğini ve gündemde olduğunu iddia etti.

Yemen'den gelen füzeleri durdurmayı planlayan Suudi Arabistan'ın demir kubbenin yanı sıra silah ve tank da alımı yapacağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
füze Suudi Arabistan Yemen israil

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ne güzelmiş. Bu taraftan Suudi'lere füze sat ve o füzeyi Yemen'e attırt. Diğer taraftan Yemen'e füze savunma sistemi sat. Ne güzel yer bu arap yarım adası.
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