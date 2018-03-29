Ortadoğu’da İsrail-İran Savaşı Kaygıları Artıyor

Suriye’de karşı karşıya gelen Ortadoğu’nun en büyük iki askeri gücü İsrail ve İran’ın Amerika ve Rusya’yı da bölgesel bir savaşa sürüklemesinden endişe ediliyor.

Rusya ve İran, İsrail’in kuzeydeki komşusu Suriye’de Beşar Esat hükümetine destek veriyor. Savaşın İsrail’in sınırlarına kadar dayanmış olması İsrail’de endişeyle karşılanıyor.

“İsrail karşılık verir”

Eski bir İsrailli diplomat, Herzliya Merkezi öğretim görevlisi Lior Weintraub “Eğer bir Hizbullah füzesi ya da havan mermisi İsrail’de bir anaokuluna ya da okul servisine isabet ederse yani İsraillilerin canına kast eden bir terör eylemine neden olursa, bu stratejik yanıt gerektiren taktiksel bir eylem olur” diyor. Weintraub’a göre bu da İsrail’in sert şekilde karşılık vereceği anlamına geliyor.

Savaş Çalışmaları Enstitüsü uzmanı Christopher Kozak da kontrolden çıkabilecek bir olayın olmasından endişe ediyor.

Kozak Amerika’nın Sesi’ne yaptığı açıklamada “Gelecek aylarda tüm bölgenin dahil olduğu bir çatışma olmasa da yeni üçüncü bir cephede en azından daha doğrudan bir İsrail - İran çatışması yaşanmasından büyük endişe duyuyorum” diye konuştu.