Ortadoğu'nun Hayat Suyu Alarm Veriyor

Son Güncelleme 7 saat önce 30.12.2017 17:33 |7 saat önce

Türkiye’den doğan ve Basra Körfezi’ne kadar geniş bir coğrafyayı sulayan Dicle Nehri, kurumaya yüz tuttu. Üzerinde yapılan barajlar ve kum ocakları nedeniyle su seviyesi en alt seviyeye indi.

Yaşının 3 milyar yıla yakın olduğuna inanılan Dicle Nehri'nin, Güneydoğu Torosları eteğinden başlayan yolculuğu, onlarca derenini katılmasıyla Irak'a doğru devam eder. Diyarbakır, Bismil, Batman, Hasankeyf, Cizre ve Musul'dan geçen Dicle, Bağdat'ı ikiye böler, Şattul Arap'ta Fırat'la birleşen Dicle, buradan Basra Körfezi'ne dökülür. Tevrat'ta Digris, İncil'de Tigris, Kuran'da Dijle olarak geçen nehrin bu dinler için kutsal olduğuna inanılır. Şarkılara, edebiyata konu olan nehir bugünlerde alarm veriyor. Diyarbakır'dan Basra'ya kadar geniş bir alana hayat veren Dicle ve çevresindeki yaşam alanı, yapımı süren barajlar nedeniyle her geçen gün tahrip oluyor. Zengin bir canlı çeşitliliğine sahip Dicle Vadisi içerisinde Diyarbakır için önemli ekonomik ve ekolojik yaşam alanı olan ve 2015 yılında UNESCO tarafından Diyarbakır Sur'larıyla birlikte Dünya Kültürel Mirası listesine alınan, ancak korunması için herhangi bir adım atılmayan Hevsel Bahçeleri de Dicle Nehri'yle aynı akıbete uğruyor. ‘Dicle için sonun başlangıcı'

Dicle Nehri üzerinde önemli çalışmalarıyla bilinen Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidro-Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erhan Ünlü, yapılan barajlar nedeniyle Dicle Nehri'nde su seviyesinin giderek düştüğünü ve bunun da balıklar üzerinde ciddi bir etki bıraktığını söyledi. Amerika'nın Sesi'ne konuşan Ünlü, balıkların yaşam alanının daraldığına dikkat çekerek "Balık türleri suyun azalması ve kışın havanın soğuk olması nedeniyle su miktarının daha yüksek olduğu derin yerlerde yaşamaya çalışıyor. Ama suyun azalması nedeniyle bu canlıların barınabilecekleri bir yer kalmıyor. En önemlisi fegimen akışını etkiliyor. Dolayısıyla alüvyonların ulaşmasını engelliyor ve besin zinciri bozuluyor. Böyle olunca da birçok canlı zarar görüyor” dedi. Yaklaşık 30 yıldır Dicle'deki değişimleri gözlemlediğini ve birçok olaya tanık olduğunu söyleyen Ünlü, ”Asistanlığımın ilk yıllarında Dicle Nehri kıyısında araştırma yaptığımız sıralarda birçok balık çeşidiyle karşılaşırdık, şimdilerde ise balık türleri oldukça azaldı. Nehir kıyısı çamur ve mil deryasına dönüştü ve kumluk alanlar yok oldu. Alandaki canlı türlerinde yok oluş süreci başladı. Nehirde bulunan 46 balık türünün yaklaşık 20 tanesi endemik tür. Nehir sisteminde meydana gelecek bozulmalar veya nehir sisteminin değişikliğe uğraması, balık türleri habitatlarının, yaşam alanlarının değişmesi balık türlerini büyük ölçüde etkileyerek ve yok olmaya doğru götürecek” diye konuştu.