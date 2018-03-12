Ortadoğu'ya silah satışı ikiye katlandı

Bölgeye silah satışında ABD ve Avrupa ülkeleri başı çekiyor.Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) raporuna göre Ortadoğu ülkelerinin silah ithalatı 2013-2017 yılları arasında önceki beş yıla göre iki kart arttı.

Dünyadaki silah ticaretinin mercek altına alındığı SIPRI'nin raporunda ABD'nin silah ihracatında lider konumunu koruduğu belirtildi. ABD ve Almanya'nın da dahil olduğu Avrupa ülkeleri Ortadoğu'ya yapılan silah tedariğinde başı çekiyor. Bölgedeki en büyük silah ithalatçısı ise Suudi Arabistan. ABD ve Batı ülkeleri Riyad yönetiminin son beş yıldaki silah talebinin yüzde 98'ini karşıladı.

2015'ten bu yana Yemen'de askeri harekat yürüten Suudi Arabistan'ın 2013-2017 arasındaki silah ithalatı önceki beş yıla kıyasla yüzde 225 oranında arttı. Hindistan'ın ardından dünyadaki en büyük silah ithalatçısı olan Riyad geçen hafta İngiltere'ye 48 adet ileri teknoloji savaş uçağı sipariş etmişti.

ABD'nin silah satışının yarısı Ortadoğu'ya

Rapor, dünyadaki silahların üçte birinin ABD tarafından tedarik edildiğini ortaya koyarken Washington'un silah ihracatının son beş yılda öncekine göre yüzde 25 arttığını ortaya koydu. ABD bu dönemde silah ihracatının yarısını Ortadoğu'ya yaptı