HABER

Ortaylı: 'Türkiye Ortada Kalıp Sınırlarını Korumalı'

17.04.2018 13:55 | Son Güncelleme

Profesör İlber Ortaylı Suriye ve bölgedeki hareketliliğe ilişkin notlar paylaştı. Dünyada devletlerin dayanışma için bir araya geldiği “Bloklar Devri”nin sona erdiğini ve çok merkezli bir iktidar kavgasının başladığını söyleyen Ortaylı, bu konuda Türkiye’nin daha uyanık olmak zorunda olduğunu ve politikalarını değiştireceğini vurguladı

Ortaylı: 'Türkiye Ortada Kalıp Sınırlarını Korumalı'

İngiltere’de Yunus Emre Enstitüsü’nün konuğu olarak bulunan Profesör İlber Ortaylı Suriye ve bölgedeki hareketliliğe ilişkin notlar paylaştı.

Dünyada devletlerin dayanışma için bir araya geldiği “Bloklar Devri”nin sona erdiğini ve çok merkezli bir iktidar kavgasının başladığını söyleyen Ortaylı, bu konuda Türkiye’nin daha uyanık olmak zorunda olduğunu ve politikalarını değiştireceğini vurguladı.

Ortaylı, İngiltere’nin Suriye üzerinden Rusya’ya karşı başlatılan harekette Amerika’yla birlikte olduğunu, üstelik bunu Trump’ın şahsına duyulan memnuniyetsizliğe rağmen yaptığını söyledi.

Konuk profesör, Esat iktidarının Suriye üzerinde %7’lik bir azınlıktan başka kimseyi temsil etmediğini ve tek başına Rusya’yla birlikte bölgede iş yapmasına müsaade edilmediğini, bugünkü tepkileri de böyle anlamak gerektiğini ifade etti.

“Tarih Tekerrür Etmiyor”

Prof. Ortaylı, Türkiye’nin bu durumda ortada kalıp sınırlarını korumaktan başka yapması gereken bir şey olmadığını ve akıllı bir politika güdülmesi halinde sınırların güvence altına alınabileceğini belirtti. Rusya şimdi müttefikimiz, dedi ve eskiden İran’la bir olup Türkiye’ye yaptıkları dayatmaların sonunun geldiğini söyledi.

İlber Ortaylı batının, sadece kendi jandarmalığını yapsın diye Türkiye’nin güney sınırına yerleştirdiği Kürt güçlere de adını vermeden değindi.

AK Partili isimden flaş 'bedelli askerlik' açıklamasıAK Partili isimden flaş 'bedelli askerlik' açıklaması
Ülkücüler üniversiteye 'uç beyi' atadıÜlkücüler üniversiteye 'uç beyi' atadı
Bursa'da hastane yangını!Bursa'da hastane yangını!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

AK Parti'yi kızdıracak sözler

AK Parti'yi kızdıracak sözler

Ezidi komutan resti çekti: Türkiye'ye karşı savaşmayız

Ezidi komutan resti çekti: Türkiye'ye karşı savaşmayız

Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan cesur paylaşım

Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan cesur paylaşım

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Diğer Haberler
Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum

Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum

Dünya şokta! İsrail açık açık ilan etti: Hemen yarın vururuz!

Dünya şokta! İsrail açık açık ilan etti: Hemen yarın vururuz!

Yunanistan'dan krizi tırmandıracak karar!

Yunanistan'dan krizi tırmandıracak karar!

Dünyanın gözü bu haberde! Rusya tarih verdi

Dünyanın gözü bu haberde! Rusya tarih verdi

New York Times'tan çarpıcı yorum: Esad ne yaparsa yapsın batı onu iktidarda bırakacak

New York Times'tan çarpıcı yorum: Esad ne yaparsa yapsın batı onu iktidarda bırakacak

Ruslar harekete geçti! Siber saldırı alarmı

Ruslar harekete geçti! Siber saldırı alarmı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.