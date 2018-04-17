Ortaylı: 'Türkiye Ortada Kalıp Sınırlarını Korumalı'

İngiltere’de Yunus Emre Enstitüsü’nün konuğu olarak bulunan Profesör İlber Ortaylı Suriye ve bölgedeki hareketliliğe ilişkin notlar paylaştı.

Dünyada devletlerin dayanışma için bir araya geldiği “Bloklar Devri”nin sona erdiğini ve çok merkezli bir iktidar kavgasının başladığını söyleyen Ortaylı, bu konuda Türkiye’nin daha uyanık olmak zorunda olduğunu ve politikalarını değiştireceğini vurguladı.

Ortaylı, İngiltere’nin Suriye üzerinden Rusya’ya karşı başlatılan harekette Amerika’yla birlikte olduğunu, üstelik bunu Trump’ın şahsına duyulan memnuniyetsizliğe rağmen yaptığını söyledi.

Konuk profesör, Esat iktidarının Suriye üzerinde %7’lik bir azınlıktan başka kimseyi temsil etmediğini ve tek başına Rusya’yla birlikte bölgede iş yapmasına müsaade edilmediğini, bugünkü tepkileri de böyle anlamak gerektiğini ifade etti.

“Tarih Tekerrür Etmiyor”

Prof. Ortaylı, Türkiye’nin bu durumda ortada kalıp sınırlarını korumaktan başka yapması gereken bir şey olmadığını ve akıllı bir politika güdülmesi halinde sınırların güvence altına alınabileceğini belirtti. Rusya şimdi müttefikimiz, dedi ve eskiden İran’la bir olup Türkiye’ye yaptıkları dayatmaların sonunun geldiğini söyledi.

İlber Ortaylı batının, sadece kendi jandarmalığını yapsın diye Türkiye’nin güney sınırına yerleştirdiği Kürt güçlere de adını vermeden değindi.