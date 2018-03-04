Oscar Adayı Kadın Oyuncuları Tanımlayan Kelime: 'Güçlü'

Oscar ödüllü Frances McDormand'ın canlandırdığı Mildred Hayes, adaletin peşini bırakmayan, azimli bir anne. Polisin, cinayete kurban giden kızının vakası karşısında kayıtsız kaldığını düşünen Mildred, Woody Harrelson'un canlandırdığı komiseri hedef alır.

Frances McDormand, en iyi kadın oyuncu dalında Oscar'a aday.

McDormand karakterini ve rolünü şöyle anlatıyor: ”Mildred, hikayenin ana kahramanı. Bir oyuncu olarak daha önce ana kahraman rolü oynama şansım pek olmamıştı. Kariyerim boyunca erkek kahramanların yanında yardımcı oyunculuk yaptım. Ama bir kere tadına vardıktan sonra bir daha geri adım atmak istemiyorum.”

Yönetmen Martin McDonagh, kara mizah türüne hiç de yabancı olmayan bir sinemacı ve bu rolü McDormand için yazdığını söylüyor.

Three Bilboards Outside Ebbing, Missouri, en iyi film adayları arasında da yer alıyor. Sam Rockwell ve Woody Harrelson ise en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında ödüle aday gösterildi.

Guillermo (Giyermo) Del Toro'nun yönettiği fantastik dram filmi Shape of Water, 13 dalda Oscar'a aday oldu. Sally Hawkins, sağır-dilsiz temizlikçi Elisa Esposito'yu, Octavia Spencer da arkadaşı Zelda Fuller'ı canlandırıyor. İkili, gizli bir hükümet laboratuvarında gece vardiyasında çalışıyor. Elisa, üzerinde deney yapılmak üzere laboratuara getirilen yaratığa aşık oluyor.