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Oscar Adayı Kadın Oyuncuları Tanımlayan Kelime: 'Güçlü'

04.03.2018 00:40 | Son Güncelleme

Adayların hem sinema eleştirmenlerinden tam not almaları hem de elde ettikleri yüksek gişe hasılatı, Hollywood'daki kadın oyuncuların ve canlandırdıkları kadın karakterlerin ne kadar güçlü olduğunun bir kanıtı

Oscar Adayı Kadın Oyuncuları Tanımlayan Kelime: 'Güçlü'

Oscar ödüllü Frances McDormand'ın canlandırdığı Mildred Hayes, adaletin peşini bırakmayan, azimli bir anne. Polisin, cinayete kurban giden kızının vakası karşısında kayıtsız kaldığını düşünen Mildred, Woody Harrelson'un canlandırdığı komiseri hedef alır.

Frances McDormand, en iyi kadın oyuncu dalında Oscar'a aday.

McDormand karakterini ve rolünü şöyle anlatıyor: ”Mildred, hikayenin ana kahramanı. Bir oyuncu olarak daha önce ana kahraman rolü oynama şansım pek olmamıştı. Kariyerim boyunca erkek kahramanların yanında yardımcı oyunculuk yaptım. Ama bir kere tadına vardıktan sonra bir daha geri adım atmak istemiyorum.”

Yönetmen Martin McDonagh, kara mizah türüne hiç de yabancı olmayan bir sinemacı ve bu rolü McDormand için yazdığını söylüyor.

Three Bilboards Outside Ebbing, Missouri, en iyi film adayları arasında da yer alıyor. Sam Rockwell ve Woody Harrelson ise en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında ödüle aday gösterildi.

Guillermo (Giyermo) Del Toro'nun yönettiği fantastik dram filmi Shape of Water, 13 dalda Oscar'a aday oldu. Sally Hawkins, sağır-dilsiz temizlikçi Elisa Esposito'yu, Octavia Spencer da arkadaşı Zelda Fuller'ı canlandırıyor. İkili, gizli bir hükümet laboratuvarında gece vardiyasında çalışıyor. Elisa, üzerinde deney yapılmak üzere laboratuara getirilen yaratığa aşık oluyor.

Elisa, yaratığı Michael Shannon'un canlandırdığı kötü güvenlik görevlisinin elinden kurtarmak için bir plan yapıyor.

Sally Hawkins, Octavia Spencer ve Elisa'nın toplum tarafından dışlanan eşcinsel arkadaşı Giles'i canlandıran Richard Jenkins de Oscar adayı.

Oscar adaylarından Lady Bird de güçlü kadın karakterleriyle öne çıkan bir yapım. Film, kendisine Lady Bird adı veren, gittiği Katolik okulundaki eğitimden hazzetmeyen lise son sınıf öğrencisi bir genç kızın macera, aşk ve bağımsızlık hayallerini konu alıyor.

Filmin başarısının sırrı Oscar adayı yönetmen ve senarist Greta Gerwig ve güçlü oyuncu kadrosunda yatıyor. Lady Bird'ü canlandıran Saoirse (Sörşa) Ronan ve annesini oynayan Laurie Metcalf da Oscar'a aday gösterildi.

Filmde anlatılan hem sevgi hem de çekişme dolu anne-kız ilişkisi, birçok izleyiciye aslında son derece tanıdık gelecek.

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