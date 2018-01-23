Oscar Adayları Açıklandı

En iyi kadın ve erkek oyuncu ödülleri için Frances McDormand (Three Billboards), Gary Oldman (Darkest Hour), Allison Janney (I, Tonya), Sam Rockwell'in (Three Billboards) adaylıkları sürpriz olmadı.

"Get Out” filminin yönetmeni Jordan Peele de, "En İyi Yönetmen” ödülüne aday gösterilen 5. siyah yönetmen oldu.

Rachel Morrison da "Mudbound” filmindeki çalışmasıyla, "En İyi Görüntü Yönetmeni” adaylığı kazanan ilk kadın oldu.

"Lady Bird” filminin yönetmeni Greta Gerwig, "En İyi Yönetmen” kategorisinde aday gösterilen 5. kadın yönetmen oldu.

Guillermo del Toro'nun yönettiği "The Shape of Water – Suyun Sesi” filmi, 13 dalda aday gösterilerek, bu yılın en fazla adaylık kazanan filmi oldu.

Bu yılki Oscar adayları, Los Angeles saatiyle sabah 05:22'de açıklandı. Aday film ve oyuncuların isimlerini, Yüzüklerin Efendisi serisinin Gollum karakterini canlandıran Andy Serkis'le son zamanların en favori komedi oyuncularından Tiffany Haddish açıkladı.

"Disaster Artist” filmindeki oyunculuğuyla aday gösterilmesi beklenen James Franco'nun, adaylık için oylama süreci bitmeden cinsel taciz suçlamalarının gündeme gelmesi, Franco'nun yerine, "Roman J. Israel, Esq.” filmindeki performansıyla Denzel Washington'un bu dalda adaylığı kaptığı yorumlarına yol açtı.

Altın Küre Ödülleri'nde "En İyi Yabancı Film” seçilen Fatih Akın'ın yönettiği "In the Fade”, Oscar adaylığı kazanamadı.

Geçen sene Jimmy Kimmel'ın sunduğu 89. Oscar töreni, Amerika'da, bir önceki yıla göre yüzde 4 düşerek 32,9 milyon izleyiciye ulaşmıştı.

Geçen seneki törende ayrıca, "En İyi Film” ödülünü kazanan filmin açıklanmasında bir yanlışlık yapılmış, önce "La La Land” filminin ismi açıklanmış daha sonra ödülün sahibi "Moonlight” filmi olarak düzeltilmişti.

Kazanan isimlerin zarflarını taşıyan PwC firması, bu olay sonrasında o akşam için görevlendirdiği denetçilerinin, tören sırasında cep telefonları ve sosyal medya kullanımlarını yasakladı. Tören sırasında ayrıca, kamera kontrol odasında da bir PwC elemanı bulunacak.