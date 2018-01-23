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Oscar Adayları Açıklandı

23.01.2018 18:42 | Son Güncelleme 8 saat önce

Guillermo del Toro’nun yönettiği “The Shape of Water – Suyun Sesi” filmi, 13 dalda aday gösterilerek, bu yılın en fazla adaylık kazanan filmi oldu.

Bu yılki Oscar adayları, Los Angeles saatiyle sabah 05:22'de açıklandı. Aday film ve oyuncuların isimlerini, Yüzüklerin Efendisi serisinin Gollum karakterini canlandıran Andy Serkis'le son zamanların en favori komedi oyuncularından Tiffany Haddish açıkladı.

Guillermo del Toro'nun yönettiği "The Shape of Water – Suyun Sesi” filmi, 13 dalda aday gösterilerek, bu yılın en fazla adaylık kazanan filmi oldu.

Akademi üyelerinin "En İyi Film” kategorisinde aday gösterdikleri filmler şunlar: "The Shape of Water”, "Three Billboards Outside Ebbing”, "Missouri”, "Lady Bird”, "Get Out”, "The Post”, "Dunkirk”, "Call Me By Your Name” and "Phantom Thread” filmleri.

"Lady Bird” filminin yönetmeni Greta Gerwig, "En İyi Yönetmen” kategorisinde aday gösterilen 5. kadın yönetmen oldu.

Rachel Morrison da "Mudbound” filmindeki çalışmasıyla, "En İyi Görüntü Yönetmeni” adaylığı kazanan ilk kadın oldu.

"Get Out” filminin yönetmeni Jordan Peele de, "En İyi Yönetmen” ödülüne aday gösterilen 5. siyah yönetmen oldu.

En iyi kadın ve erkek oyuncu ödülleri için Frances McDormand (Three Billboards), Gary Oldman (Darkest Hour), Allison Janney (I, Tonya), Sam Rockwell'in (Three Billboards) adaylıkları sürpriz olmadı.

"Disaster Artist” filmindeki oyunculuğuyla aday gösterilmesi beklenen James Franco'nun, adaylık için oylama süreci bitmeden cinsel taciz suçlamalarının gündeme gelmesi, Franco'nun yerine, "Roman J. Israel, Esq.” filmindeki performansıyla Denzel Washington'un bu dalda adaylığı kaptığı yorumlarına yol açtı.

Altın Küre Ödülleri'nde "En İyi Yabancı Film” seçilen Fatih Akın'ın yönettiği "In the Fade”, Oscar adaylığı kazanamadı.

Geçen sene Jimmy Kimmel'ın sunduğu 89. Oscar töreni, Amerika'da, bir önceki yıla göre yüzde 4 düşerek 32,9 milyon izleyiciye ulaşmıştı.

Geçen seneki törende ayrıca, "En İyi Film” ödülünü kazanan filmin açıklanmasında bir yanlışlık yapılmış, önce "La La Land” filminin ismi açıklanmış daha sonra ödülün sahibi "Moonlight” filmi olarak düzeltilmişti.

Kazanan isimlerin zarflarını taşıyan PwC firması, bu olay sonrasında o akşam için görevlendirdiği denetçilerinin, tören sırasında cep telefonları ve sosyal medya kullanımlarını yasakladı. Tören sırasında ayrıca, kamera kontrol odasında da bir PwC elemanı bulunacak.

Oscar Ödül Töreni 4 Mart'ta yapılacak.

90. Akademi Ödülleri Adayları şunlar:

En İyi Film

Call Me By Your Name Darkest Hour Dunkirk Get Out Lady Bird Phantom Thread The Post The Shape of Water Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

En İyi Erkek Oyuncu

Timothée Chalamet, Call Me By Your Name Daniel Day-Lewis, Phantom Thread Daniel Kaluuya, Get Out Gary Oldman, Darkest Hour Denzel Washington, Roman J. Israel, Esq.

En İyi Kadın Oyuncu

Sally Hawkins, The Shape of Water Frances McDormand, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri Margot Robbie, I, Tonya Saoirse Ronan, Lady Bird Meryl Streep, The Post

En İyi Yönetmen

Dunkirk, Christopher Nolan Get Out, Jordan Peele Lady Bird, Greta Gerwig Phantom Thread, Paul Thomas Anderson The Shape of Water, Guillermo del Toro

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Mary J. Blige, Mudbound Allison Janney, I, Tonya Lesley Manville, Phantom Thread Laurie Metcalf, Lady Bird Octavia Spencer, The Shape of Water

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Willem Dafoe, The Florida Project Woody Harrelson, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri Richard Jenkins, The Shape of Water Christopher Plummer, All the Money in the World Sam Rockwell, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

En İyi Uyarlama Senaryo

Call Me By Your Name, James Ivory The Disaster Artist, Scott Neustadter and Michael H. Weber Logan, Scott Frank, James Mangold, Michael Green Molly's Game, Aaron Sorkin Mudbound, Virgil Williams and Dee Rees

En İyi Özgün Senaryo

The Big Sick, Emily V. Gordon and Kumail Nanjiani Get Out, Jordan Peele Lady Bird, Greta Gerwig The Shape of Water, Guillermo del Toro and Vanessa Taylor Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Martin McDonagh

En İyi Yapım Tasarımı

Beauty and the Beast Blade Runner 2049 Darkest Hour Dunkirk The Shape of Water

En İyi Görüntü Yönetmeni

Blade Runner 2049 Darkest Hour Dunkirk Mudbound The Shape of Water

En İyi Kostüm Tasarımı

Beauty and the Beast Darkest Hour Phantom Thread The Shape of Water Victoria & Abdul

En İyi Ses Kurgusu

Baby Driver Blade Runner 2049 Dunkirk The Shape of Water Star Wars: The Last Jedi

En İyi Ses Miksajı

Baby Driver Blade Runner 2049 Dunkirk The Shape of Water Star Wars: The Last Jedi

En İyi Kısa Animasyon

Dear Basketball Garden Party Lou Negative Space Revolting Rhymes

En İyi Kısa Film

DeKalb Elementary The Eleven O'Clock My Nephew Emmett The Silent Child Watu Wote/All of Us

En İyi Müzik

Dunkirk Phantom Thread The Shape of Water Star Wars: The Last Jedi Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

En İyi Görsel Efekt

Blade Runner 2049 Guardians of the Galaxy Vol. 2 Kong: Skull Island Star Wars: The Last Jedi War for the Planet of the Apes

En İyi Film Kurgusu

Baby Driver Dunkirk I, Tonya The Shape of Water Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı

Darkest Hour Victoria & Abdul Wonder

En İyi Yabancı Film

A Fantastic Woman, Chile The Insult, Lebanon Loveless, Russia On Body and Soul, Hungary The Square, Sweden

En İyi Kısa Belgesel

Edith and Eddie Heaven Is A Traffic Jam on the 405 Heroin(e) Knife Skills Traffic Stop

En İyi Belgesel

Abacus: Small Enough to Jail Faces Places Icarus Last Man in Aleppo Strong Island

En İyi Şarkı

"Mighty River,” Mudbound "Mystery of Love,” Call Me By Your Name "Remember Me,” Coco "Stand Up For Something,” Marshall "This Is Me,” The Greatest Showman

En İyi Animasyon

The Boss Baby The Breadwinner Coco Ferdinand Loving Vincent

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