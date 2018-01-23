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Oscar adayları açıklandı: The Shape of Water 13 dalda aday gösterildi

23.01.2018 18:03 | Son Güncelleme 8 saat önce

90. Akademi Ödülleri Oscarlara farklı dallarda kimlerin ve hangi filmlerin aday gösterildiği Los Angeles'ta açıklandı. The Shape of Water en çok dalda aday gösterilen film olurken, en iyi oyuncu adayları arasında Gary Oldman, Frances McDormant ve Meryl Streep de var.

Getty Images

90. Akademi Ödüllerinin adayları Los Angeles'da açıklandı.

The Shape of Water 13 dalda aday gösterilerek listenin başına geçerken, Dunkirk 8 ve Three Billboards 7 dalda aday oldular.

En iyi film dalında diğer adaylar Call Me By Your Name, Darkest Hour, Get Out, Lady Bird, Phantom Thread, The Post oldu.

En iyi yönetmen adayları da benzer bir listeyi takip ediyor: Dunkirk ile Christopher Nolan, Get Out ile Jordan Peele, Lady Bird ile Greta Gerwig, Phantom Thread ile Paul Thomas Anderson ve The Shape of Water ile Guillermo del Toro.

AFPFilmi bir çok dalda ödüle aday gösterilmesine karşın Three Billboards'un yönetmeni Martin McDonagh en iyi yönetmen ödülüne aday gösterilmedi.

En iyi kadın oyuncu dalında The Shape of Water'daki rolüyle Sally Hawkins, Three Billboards outside Ebbing, Missouri'deki rolüyle Frances McDormand, I, Tonya'daki rolüyle Margot Robbie, Lady Bird'deki rolüyle Saoirse Ronan ve The Post'daki rolüyle Meryl Streep yarışacak.

En iyi erkek oyuncu adayları ise Timothee Chalamet, Daniel Day Lewis, Daniel Kaluuya, Gary OIdman ve Denzel Washington.

AFPEn iyi yabancı film dalında adayların A Fantastic Woman, The Insult, Loveless, On Body and Soul ve The Square olduğu da açıklandı.

Bu dalda Fatih Akın'ın Almanya'dan yarışmaya giren In the Fade ya da Solgun filmi de aday adayları arasındaydı.

2018 yılı Oscar adaylarını Akademi'nin Samuel Goldwyn Tiyatro salonunda komedyen Tiffany Haddish ve Lord of the Rings'deki rolüyle bilinen aktör Andy Serkis açıkladılar.

Ödül töreni 4 Mart'ta yapılacak ve Jimmy Kimmel tarafından sunulacak.

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