Oscar Akademisi Bill Cosby ve Roman Polanski ihraç etti

Komedyen Bill Cosby ile Oscar ödülü sahibi yönetmen Roman Polanski'nin, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden ihraç edildikleri bildirildi.
Oscar ödüllerini veren Akademi tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, Cosby ve Polanski'nin ihracının "kurumun Davranış Standartları'nı ihlal ettiklerinden ötürü" gerçekleştiği belirtildi.
Açıklamada, üyelerin Akademi'nin "insan onuruna saygı" değerlerini benimsemiş olmaları gerektiği kaydedildi.
Cosby kısa süre önce cinsel saldırıdan suçlu bulunmuştu. Cosby eski basketbolcu Andrea Constand'a uyuşturucu verip, tecavüz etmekten yargılanıyordu. Polanski ise 1977'de Los Angeles'ta 13 yaşında bir kız çocuğuna tecavüz ettiğini kabul etmişti.
Polanski Piyanist filmiyle 2003'te En İyi Yönetmen ödülünü kazanmıştı.
rtr,dpa/BÜ,GY
© Deutsche Welle Türkçe
HDP cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için böyle oy istedi
Trabzon'da FETÖ operasyonu: 10 kişi gözaltında
Hulusi Akar-Abdullah Gül görüşmesinde neler yaşandı?
Başbakan'ın müjdesini verdiği emekli ikramiyesi, öğrenci affı ve imar barışı komisyondan geçti
Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi daha! Sapkınlık yayılıyor...
Alman ordusu alarm veriyor!
İstanbul Fatih'deki cinayet saniye saniye kamerada! İşte o anlar...
Samsun'da tramvayda insanlık dersi veren gence ait yeni görüntüler ortaya çıktı
İşte dünyanın en çok kazanan blogger'ı
MEB 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak
WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...
Merakla bekleniyordu! WhatsApp'a iki yeni bomba özellik geliyor!
23 yaşında 74 ülke gezdi! Güzel hostesin egzotik yaşamına tanık olun
'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'
Okuyucu Yorumları 0 yorum