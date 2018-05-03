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Oscar Akademisi Bill Cosby ve Roman Polanski ihraç etti

03.05.2018 23:29 | Son Güncelleme

İsimleri cinsel saldırı vakalarına karışan komedyen Bill Cosby ve yönetmen Roman Polanski, Oscar ödüllerini veren Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden ihraç edildi.

Komedyen Bill Cosby ile Oscar ödülü sahibi yönetmen Roman Polanski'nin, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden ihraç edildikleri bildirildi.

Oscar ödüllerini veren Akademi tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, Cosby ve Polanski'nin ihracının "kurumun Davranış Standartları'nı ihlal ettiklerinden ötürü" gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, üyelerin Akademi'nin "insan onuruna saygı" değerlerini benimsemiş olmaları gerektiği kaydedildi.

Cosby kısa süre önce cinsel saldırıdan suçlu bulunmuştu. Cosby eski basketbolcu Andrea Constand'a uyuşturucu verip, tecavüz etmekten yargılanıyordu. Polanski ise 1977'de Los Angeles'ta 13 yaşında bir kız çocuğuna tecavüz ettiğini kabul etmişti.

Polanski Piyanist filmiyle 2003'te En İyi Yönetmen ödülünü kazanmıştı.

rtr,dpa/BÜ,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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