Oscar Ödül Töreni Başladı

Akademi Ödülleri olarak da bilinen sinema dünyasının en prestijli ödülleri sahiplerini buluyor. Bu yıl 90. kez düzenlenen ödül töreninde 'Shape of Water' filmi 13 dalda aday oldu onu 7 farklı dalda aday olan ‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’ filmi takip ediyor.

Öte yandan Oscar töreni davetlilerine bu akşam Türk mutfağından lezzetler ikram ediliyor. Oscar menüsünde bu akşam, Adana kebap, içli köfte ve kabak tatlısı var.

Ödül törenini bu sene ünlü televizyon talk show programı sunucusu Jimmy Kimmel'in sunuyor.

Kimmel, geçen yıl kazanan filmin yanlış anons edilmesine atıfta bulunarak "Kazandı diye adını duyanlar hemen ayağa kalkmasınlar biraz beklesinler" diyerek sunumuna başladı.

İşte 90. Oscar Ödül Töreni'nde kazanlar...