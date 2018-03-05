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Oscar Ödülleri Sahiplerini Buldu

05.03.2018 08:01 | Son Güncelleme

90.'cısı düzenlenen Oscar Ödülleri'nde En İyi Film Kategorisi'nde 'The Shape of Water' filmi Oscar'ın sahibi oldu. Film 13 dalda aday olduğu geceden 4 Oscar'la ayrıldı

Oscar Ödülleri Sahiplerini Buldu

Akademi Ödülleri olarak da bilinen sinema dünyasının en prestijli ödülleri sahiplerini buldu.

90. Akademi Ödülleri'nin dağıtıldığı gecede 'En İyi Film' kategorisindeki ödülün sahibi 'The Shape of Water' filmi oldu.

'Shape of Water' filmi 13 dalda aday olurken onu 7 farklı dalda aday olan ‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’ filmi takip etti. Ancak iki film de beklenen başarıyı yakalayamadı. 'The Shape of Water' en iyi film dahil 4 dalda Oscar kazanırken, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’ filmi 2 dalda Oscar alabildi.

Ödül törenini bu sene ünlü televizyon talk show programı sunucusu Jimmy Kimmel'in sunuyor.

Kimmel, geçen yıl kazanan filmin yanlış anons edilmesine atıfta bulunarak "Kazandı diye adını duyanlar hemen ayağa kalkmasınlar biraz beklesinler" diyerek sunumuna başladı.

Amerika'ya göçmen olarak geldiğini söyleyen oyuncu, yönetmen ve yapımcılar da sahnede yaptıkları konuşmalarda Başkan Trump'ın göçmenlere yönelik politikalarına atfen göçmenlere verdikleri desteği ifade ettiler.

Öte yandan Oscar töreni davetlilerine bu akşam Türk mutfağından lezzetler ikram ediliyor. Oscar menüsünde bu akşam, Adana kebap, içli köfte ve kabak tatlısı vardı.

İşte 90. Oscar Ödül Töreni'nin kazananları...

En İyi Film: The Shape of Water

En İyi Erkek Oyuncu: Gary Oldman (Darkest Hour)

En İyi Kadın Oyuncu: Frances McDormand (Three Billboards outside Ebbing, Missouri)​

En İyi Yönetmen: Guillermo del Toro (The Shape of Water)​

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Sam Rockwell, (Three Billboards outside Ebbing, Missouri)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Allison Janney, (I, Tonya)

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: Darkest Hour

En İyi Belgesel: Icarus

En İyi Kostüm: Phantom Thread

En İyi Ses Kurgusu: Dunkirk

En İyi Ses Miksajı: Dunkirk

En İyi Prodüksiyon Tasarımı: The Shape of Water

En İyi Yabancı Film: A Fantastic Woman (Şili)

En İyi Kısa Animasyon: Dear Basketball

En İyi Animasyon: Coco

En İyi Görsel Efekt: Blade Runner 2049

En İyi Film Kurgusu: Dunkirk

En İyi Kısa Belgesel: Heaven Is a Traffic Jam on the 405

En İyi Kısa Film: The Silent Child

En İyi Uyarlama Senaryo: Call Me by Your Name

En İyi Orijinal Senaryo: Get Out

En İyi Sinematografi: Blade Runner 2049

En İyi Film Müziği: The Shape of Water​

En İyi Orjinal Şarkı: Coco​

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