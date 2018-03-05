Oscar Ödülleri Sahiplerini Buldu

Akademi Ödülleri olarak da bilinen sinema dünyasının en prestijli ödülleri sahiplerini buldu.

90. Akademi Ödülleri'nin dağıtıldığı gecede 'En İyi Film' kategorisindeki ödülün sahibi 'The Shape of Water' filmi oldu.

'Shape of Water' filmi 13 dalda aday olurken onu 7 farklı dalda aday olan ‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’ filmi takip etti. Ancak iki film de beklenen başarıyı yakalayamadı. 'The Shape of Water' en iyi film dahil 4 dalda Oscar kazanırken, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’ filmi 2 dalda Oscar alabildi.

Ödül törenini bu sene ünlü televizyon talk show programı sunucusu Jimmy Kimmel'in sunuyor.

Kimmel, geçen yıl kazanan filmin yanlış anons edilmesine atıfta bulunarak "Kazandı diye adını duyanlar hemen ayağa kalkmasınlar biraz beklesinler" diyerek sunumuna başladı.

Amerika'ya göçmen olarak geldiğini söyleyen oyuncu, yönetmen ve yapımcılar da sahnede yaptıkları konuşmalarda Başkan Trump'ın göçmenlere yönelik politikalarına atfen göçmenlere verdikleri desteği ifade ettiler.