Oscar Ödülleri’nin ışıltılı tarihi

Akademi Ödül Töreni’nin ışıltılı geçmişine kısaca göz atıyoruz. .İlk Oscar Ödülleri töreni, 16 Mayıs 1929’da yapıldı. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından ünlü Hollywood Bulvar’ındaki Hollywood Roosevelt Oteli'nde yapılan törene, aralarında ünlü yönetmen, yapımcı ve oyuncuların da bulunduğu 270 davetli katıldı.

İlklerden olabilmek büyük bir ayrıcalıktı. Örneğin "En İyi Erkek Oyuncu” dalındaki Oscar ödülünün ilk sahibi, 1927 yapımı "The Way of All Flesh” (Tendeki Şeytan) ve bir yıl sonra çekilen “The Last Command” (Son Emir) filmlerindeki rolüyle Alman oyuncu Emil Jannings oldu. Jannings, daha sonra Naziler için propaganda filmlerine de imza atacaktı. “En İyi Film” kategorisinin ilk Oscar’ı ise William H. Wellman’ın yönettiği ve Gary Cooper’in yıldızının parladığı “Wings” (Kanatlar) filmine verildi. O zamanlar bugünkü gibi son ana kadar bir heyecan yaşanmıyordu. Çünkü ödül sahipleri aylar öncesinden açıklanıyordu.

Sadelikten görkemli törenlere...

O yıllarda hiç kimse mütevazı Akademi Ölülleri'nin, film dünyasının en önemli ve prestijli ödülü olacağını tahmin etmiyordu. Oscar galası, bugün milyonlarca insanın canlı olarak takip ettiği, dünya çapında görkemli bir medya gösterisine dönüşmüş durumda.