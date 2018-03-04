Oscar Töreninde Siyasi Konular Yine Gündemde Olacak

4 Mart’taki Oscar Ödül Töreni için, Hollywood Bulvarı’ndaki Dolby Tiyatrosu önünde kırmızı halı serildi bile.

İhtişam ve eğlencenin yanı sıra, bu yılki Oscar töreninde yine siyasi konular önde olacak gibi görünüyor.

Yıl içinde kendi show programında da Başkan Donald Trump’ı eleştiren gecenin sunucusu Jimmy Kimmel’ın, tören sırasında da eleştirilerde bulunacağına kesin gözüyle bakılıyor.

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