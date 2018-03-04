HABER

Oscar Töreninde Siyasi Konular Yine Gündemde Olacak

04.03.2018 00:10 | Son Güncelleme

İhtişam ve eğlencenin yanı sıra, bu yılki Oscar töreninde yine siyasi konular önde olacak gibi görünüyor

Oscar Töreninde Siyasi Konular Yine Gündemde Olacak

4 Mart’taki Oscar Ödül Töreni için, Hollywood Bulvarı’ndaki Dolby Tiyatrosu önünde kırmızı halı serildi bile.

İhtişam ve eğlencenin yanı sıra, bu yılki Oscar töreninde yine siyasi konular önde olacak gibi görünüyor.

Yıl içinde kendi show programında da Başkan Donald Trump’ı eleştiren gecenin sunucusu Jimmy Kimmel’ın, tören sırasında da eleştirilerde bulunacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Pek çok ünlü yıldızın da, sinema dünyasındaki cinsel tacize dikkat çeken #MeToo

5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı
Son seçim anketi sonuçlarında bomba detay!Son seçim anketi sonuçlarında bomba detay!
Türkiye genelinde operasyon!Türkiye genelinde operasyon!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Karabükspor 0 - 7 Galatasaray (Maç özeti)

Karabükspor 0 - 7 Galatasaray (Maç özeti)

Raco bölgesinde sıcak çatışma! Yaralı askerler var

Raco bölgesinde sıcak çatışma! Yaralı askerler var

Beyaz Saray'da silah sesleri! Kırmızı alarm verildi

Beyaz Saray'da silah sesleri! Kırmızı alarm verildi

Yüzlerce araçla geldiler! Mehmetçik'e destek oldular...

Yüzlerce araçla geldiler! Mehmetçik'e destek oldular...

Salih Müslim PKK'nın mitinginde!

Salih Müslim PKK'nın mitinginde!

Çocuklar Duymasın'da öpüşmeme geleneği bozuldu

Çocuklar Duymasın'da öpüşmeme geleneği bozuldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kürtler 'Bağdat'tan çekilmeyi planlıyor

Kürtler 'Bağdat'tan çekilmeyi planlıyor

Bu Yeni Spor Salonu Gün Boyunca Kalori Yakımını Sağladıklarını İddia Ediyor

Bu Yeni Spor Salonu Gün Boyunca Kalori Yakımını Sağladıklarını İddia Ediyor

Afrikalı Göçmen Tır Şoförlerinin Gözünden Amerika

Afrikalı Göçmen Tır Şoförlerinin Gözünden Amerika

Antibiyotiklere Olan Dirence Karşı 'Antibiyotik Gençleştime' Yöntemi

Antibiyotiklere Olan Dirence Karşı 'Antibiyotik Gençleştime' Yöntemi

Oscar Adayı Kadın Oyuncuları Tanımlayan Kelime: 'Güçlü'

Oscar Adayı Kadın Oyuncuları Tanımlayan Kelime: 'Güçlü'

Kadınlar ve Azınlıklar Oscar'larda Ön Planda

Kadınlar ve Azınlıklar Oscar'larda Ön Planda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.