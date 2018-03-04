Oscarlar Sahiplerini Buluyor

Sinema dünyasının en prestijli ödülü olarak bilinen Oscarlar bu gece düzenlenecek törenle sahiplerini buluacak.
Geceye damgasını vurması beklenen ve bir yaratığın anlatıldığı ‘The Shape of Water’ filmi tam 13 dalda aday.
‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’ filmi de en iyi film dahil 7 dalda aday.
En iyi erkek oyuncu ödülü dalında ‘Darkest Hour’daki rolüyle İngiltere eski Başbakanı Winston Churchill’i canlandıran Gary Oldman çok yakın gibi.
Oldman bu kategoride Oscar’ın habercisi olarak bilinen Altın Küre ödülünün de sahibi olmuştu.
Oldman’ın bu kategorideki en önemli rakibi ‘Phantom Thread’ filmindeki rolüyle Daniel Day Lewis.
En iyi kadın oyuncu ödülünün güçlü adayları ise ‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’ filmindeki rolüyle Frances McDormand ile ‘The Sahpe of Water’dan Sally Hawkins.
En iyi yönetmenlik ödülü için ‘The Shape of Water’dan Guillermo del Toro’nun adı öne çıkıyor.
En iyi yardımcı erkek oyuncu adayları arasında ‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’ filminden iki isim var, Sam Rockwell ve Woody Harrelson. Aynı kategoride William Dafoe The ‘Florida Project’ ile, Christopher Plummer da ‘All the Money in the World’ ile aday.
En iyi yardımcı kadın oyuncu dalında Octavia Spencer ‘The Shape of Water’daki rolüyle, Lesley Manville de ‘Phantom Thread’deki rolüyle adaylar arasında.
90. Oscar ödül töreni Jimmy Kimmel sunacak.
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