HABER

Oscarlar Sahiplerini Buluyor

04.03.2018 18:42 | Son Güncelleme

Sinema dünyasının en prestijli ödülü olarak bilinen Oscarlar bu gece düzenlenecek törenle sahiplerini buluacak

Oscarlar Sahiplerini Buluyor

Sinema dünyasının en prestijli ödülü olarak bilinen Oscarlar bu gece düzenlenecek törenle sahiplerini buluacak.

Geceye damgasını vurması beklenen ve bir yaratığın anlatıldığı ‘The Shape of Water’ filmi tam 13 dalda aday.

‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’ filmi de en iyi film dahil 7 dalda aday.

En iyi erkek oyuncu ödülü dalında ‘Darkest Hour’daki rolüyle İngiltere eski Başbakanı Winston Churchill’i canlandıran Gary Oldman çok yakın gibi.

Oldman bu kategoride Oscar’ın habercisi olarak bilinen Altın Küre ödülünün de sahibi olmuştu.

Oldman’ın bu kategorideki en önemli rakibi ‘Phantom Thread’ filmindeki rolüyle Daniel Day Lewis.

En iyi kadın oyuncu ödülünün güçlü adayları ise ‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’ filmindeki rolüyle Frances McDormand ile ‘The Sahpe of Water’dan Sally Hawkins.

En iyi yönetmenlik ödülü için ‘The Shape of Water’dan Guillermo del Toro’nun adı öne çıkıyor.

En iyi yardımcı erkek oyuncu adayları arasında ‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’ filminden iki isim var, Sam Rockwell ve Woody Harrelson. Aynı kategoride William Dafoe The ‘Florida Project’ ile, Christopher Plummer da ‘All the Money in the World’ ile aday.

En iyi yardımcı kadın oyuncu dalında Octavia Spencer ‘The Shape of Water’daki rolüyle, Lesley Manville de ‘Phantom Thread’deki rolüyle adaylar arasında.

90. Oscar ödül töreni Jimmy Kimmel sunacak.

Özel harekat timleri Afrin için hazırlanıyor!Özel harekat timleri Afrin için hazırlanıyor!
Bir hafta önce kameralara bu sözleri söylemişti!Bir hafta önce kameralara bu sözleri söylemişti!
Ahmet Kural, Sıla'ya tokat attı mı?Ahmet Kural, Sıla'ya tokat attı mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Üç bacak açınca arınmıyorsun'

'Üç bacak açınca arınmıyorsun'

Metin Akpınar kaybetti

Metin Akpınar kaybetti

Market alışverişlerinde yemek kartı kullanma dönemi sona eriyor

Market alışverişlerinde yemek kartı kullanma dönemi sona eriyor

Meral Akşener: Reza Zarrab’a karşılık satışa çıkarıldı

Meral Akşener: Reza Zarrab’a karşılık satışa çıkarıldı

Mesut Barzani: Cevap vermenin zamanı geldi

Mesut Barzani: Cevap vermenin zamanı geldi

Ankara kulislerini sarsan ittifak iddiası: CHP-HDP-İP ve SP

Ankara kulislerini sarsan ittifak iddiası: CHP-HDP-İP ve SP

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İtalya'da sandık çıkış anketlerine göre seçimlerden 'koalisyon' çıktı

İtalya'da sandık çıkış anketlerine göre seçimlerden 'koalisyon' çıktı

Amerika’dan Rusya’ya Doğu Guta Suçlaması

Amerika’dan Rusya’ya Doğu Guta Suçlaması

Amerika Büyükelçiliği Pazartesi Kapalı

Amerika Büyükelçiliği Pazartesi Kapalı

Esat: ‘Doğu Guta’daki Askeri Operasyon Devam Edecek’

Esat: ‘Doğu Guta’daki Askeri Operasyon Devam Edecek’

Akdeniz’de Balıkçı Teknesinde 1.3 Ton Kenevir

Akdeniz’de Balıkçı Teknesinde 1.3 Ton Kenevir

Çin'den ABD'ye sert tepki: Oturup izlemeyeceğiz

Çin'den ABD'ye sert tepki: Oturup izlemeyeceğiz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.