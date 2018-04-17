Oslo’da bomba bulundu, Norveç terör tehdidi seviyesini artırdı

Oslo'nun merkezinde bir bomba düzeneği bulunmasının ardından Norveç istihbarat birimleri ülkedeki ulusal terör tehdidi seviyesini artırdı.
Eskiden "mümkün" olan terör saldırısı seviyesi "olası" seviyesine çıkarıldı.
Cumartesi başkent Oslo'nun merkezindeki Gronland bölgesinde polis geniş bir alanı kordon altına almış ve bulunan bombayı kontrollü bir şekilde patlatmıştı.
Saldırıyla ilgili 17 yaşındaki bir Rusya vatandaşı gözaltına alınmıştı.
Gencin avukatı, müvekkilinin yanlış bir şey yapmadığını, yaşananların "bir delikanlı şakasından ibaret olduğunu" ifade etmişti.
Reuters, gözaltına alınan gencin 2010 yaşında Norveç'e gelerek sığınma başvurusunda bulunduğunu yazdı.
Polis Güvenlik Birimi Başkanı Benedicte Bjornland "17 yaşındaki genç adamın bir terör saldırısı düzenlemek isteyip istemediği net değil" dedi.
Njornland, Fransa, Almanya, İngiltere, Rusya ve İsveç'te art arda yaşanan saldırıların "Norveç'te bulaşıcı bir etkisinin bulunduğunu" belirten Bjornland, saldırıları taklit edenlerin çıkabileceği uyarısında bulundu.
Emniyet yetkilileri Gronland'da bulunan patlayıcının sınırlı bir etki gücü olduğunu açıklamıştı.
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