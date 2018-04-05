Osmangazi Üniversitesi’ndeki saldırıda 4 kişi öldü

Saldırganın üniversitede araştırma görevlisi olduğu belirtiliyor.Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda dört kişi hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada hayatını kaybedenler arasında öğrenci olmadığı belirtilirken, ölenlerin hepsinin üniversite personeli olduğu aktarıldı.
Silahlı saldırının üniversitenin Meşelik Kampüsü'nde yer alan Eğitim Fakültesi'nde saat 15.00 sıralarında gerçekleştiği bildirildi.
Araştırma görevlisi olduğu belirtilen kişinin binaya girdikten sonra fakülte sekreterinin de olduğu bölüme gidip ateş açtığı ve burada dört kişiyi öldürdüğü aktarıldı.
Saldırganın yakalanarak Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi.
DHA/DÇÜ,HS
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