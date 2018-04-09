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Osmanlı'dan kalma erotik el yazması Sotheby's müzayede evinde açık artırmaya çıkıyor

09.04.2018 05:31 | Son Güncelleme

Tuhfet ül-Mülk adlı 200 yıllık resimli el yazması kitap, bu ayın sonunda Londra'nın ünlü Sotheby's müzayede evinde açık artırmaya çıkıyor. İçinde minyatürlerin de bulunduğu el kılavuzu niteliğindeki kitabın 350 bin sterline kadar (yaklaşık 2 milyon Türk Lirası) alıcı bulması bekleniyor.

Osmanlı'dan kalma erotik el yazması Sotheby's müzayede evinde açık artırmaya çıkıyor

Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalma el yazması bir erotik kitap, bu ayın sonunda Londra'nın ünlü Sotheby's müzayede evinde açık artırmaya çıkıyor.

Tuhfet ül-Mülk adlı 200 yıllık resimli el yazması kitabının 350 bin sterline kadar (yaklaşık 2 milyon Türk Lirası) alıcı bulması bekleniyor.

Sotheby's müzayede evinin internet sitesinde "Gençliğini Hatırlayan bir Şeyh" başlığıyla özetlenen el yazmalarının yüksek kalitesi nedeniyle, soylu biri tarafından yaptırıldığı ve muhtemelen bu kişinin de kitaptaki minyatürlerde yer aldığı kaydediliyor.

Müzayede ile ilgili İngiliz Times gazetesinde yer alan Lucy Bannerman imzalı haberde, "İsmi bir sır. Kıyafetleri, üzerinde olduğu zamanlar, Osmanlı sarayında önemli biri olduğu izlenimini veriyor. Seks yaşamını konu edinen seçkin el kılavuzuna bakıldığında, gerçekten de gençlik yıllarını keyifli geçirdiği anlaşılıyor" deniyor.

Haberde kitabın dünyadaki en açık seçik erotik sahnelere yer veren el yazmalarından biri kabul edildiği ve büyük ihtimalle açık artırmanın yıldızı olacağı belirtiliyor.

Kitaptaki minyatürlerde hem heteroseksüel hem de homoseksüel cinsel ilişkilerin resmedildiği belirtiliyor.

Sotheby's müzayede evinin internet sitesinde, kitaptaki minyatürlerden birinde iki kadının cinsel ilişkiye girerken görüldüğü, o dönemde lezbiyen ilişkilere dair minyatürlerin oldukça nadir olduğu belirtiliyor.

Kitapta 1779, 1799-80 ve 1817 tarihlerinin geçtiği belirtiliyor.

Sotheby's müzayede evinin Orta Doğu uzmanı Chiara de Nicolais, "Bu en üst düzey kalitede erotik illüstrasyon" diyor.

"Bir Osmanlı çapkınının uzun yaşamını temsil ediyor. Kim olduğunu bulamadık, ancak padişahın sarayında katı bir giyim kuralı vardı. Her kim idiyse, kesinlikle sarayda etkili biriydi ve çok ama çok zengindi. Sarığı, padişahın yakın çevresinden biri olduğu izlenimini uyandırıyor" diyor.

Times gazetesinin haberinde, aynı kişinin 85 farklı minyatürde yer aldığı, aynı beyaz kumaşla çevrili lacivert sarığı taktığı ve hem kadın hem de erkeklerle cinsel ilişki içinde görüldüğü belirtiliyor.

Nicolais, bu kişinin yaşının ilerleyişinin kitapta görüldüğünü de kaydediyor.

33 santimetreye 22 santimetre ölçülerinde olan 209 sayfalık el yazmasının 250 bin ile 350 bin sterline alıcı bulması bekleniyor.

Müzayede evinin internet sitesinde, el yazmasında hem parşömen hem de kağıt kullanıldığı, bunun o zamana göre oldukça nadir ve pahalı olduğu belirtiliyor.

İnternet sitesinde, Osmanlı döneminde erotik edebiyatın popüler olduğu ve erotik el kılavuzlarının 16'ıncı yüzyıldan itibaren yaygınlaştıkları kaydediliyor. Bu tür el kılavuzlarının özellikle Arapça ve Frasça'dan çevrildikleri, birden fazla kişi tarafından yazıldıkları kaydediliyor.

Kitabın kimler tarafından okunduğu bilinmiyor, ancak habere göre Nicolais kamuyla paylaşılmak yerine arkadaşlar arasında dolaştırıldığını düşünüyor.

Eser, Londra'daki Sotheby's müzayede evinde 25 Nisan'da açık artırmaya çıkacak.

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