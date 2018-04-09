Osmanlı'dan kalma erotik el yazması Sotheby's müzayede evinde açık artırmaya çıkıyor

Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalma el yazması bir erotik kitap, bu ayın sonunda Londra'nın ünlü Sotheby's müzayede evinde açık artırmaya çıkıyor.

Tuhfet ül-Mülk adlı 200 yıllık resimli el yazması kitabının 350 bin sterline kadar (yaklaşık 2 milyon Türk Lirası) alıcı bulması bekleniyor.

Sotheby's müzayede evinin internet sitesinde "Gençliğini Hatırlayan bir Şeyh" başlığıyla özetlenen el yazmalarının yüksek kalitesi nedeniyle, soylu biri tarafından yaptırıldığı ve muhtemelen bu kişinin de kitaptaki minyatürlerde yer aldığı kaydediliyor.

Müzayede ile ilgili İngiliz Times gazetesinde yer alan Lucy Bannerman imzalı haberde, "İsmi bir sır. Kıyafetleri, üzerinde olduğu zamanlar, Osmanlı sarayında önemli biri olduğu izlenimini veriyor. Seks yaşamını konu edinen seçkin el kılavuzuna bakıldığında, gerçekten de gençlik yıllarını keyifli geçirdiği anlaşılıyor" deniyor.

Haberde kitabın dünyadaki en açık seçik erotik sahnelere yer veren el yazmalarından biri kabul edildiği ve büyük ihtimalle açık artırmanın yıldızı olacağı belirtiliyor.