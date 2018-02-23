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ÖSO askerinin imha etmeye çalıştığı patlayıcı böyle infilak etti

DÜNYA HABERLERİ  | 23.02.2018 19:05 | Son Güncelleme

Suriye’nin Halep kentinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askeri, Afrin kırsalında terör örgütü YPG tarafından döşenen El Yapımı Patlayıcıyı (EYP) imha etmeye çalışırken hayatını kaybetti. Patlayıcının infilak etme anı ise kameraya yansıdı.

Zeytin Dalı hareketi Afrin kırsalında sürerken, terör örgütü YPG tarafından tuzaklanan EYP’ler imha ediliyor. Bir ev içerisine döşenen EYP’yi imha etmek isteyen ÖSO askeri Ebu Ali, EYP’nin kablolarını kesmek isterken patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti. Patlama anı ise kameraya yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Zeytin Dalı Harekatı öso askeri bomba imha ebu ali

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Allah rahmet eylesin
yazık acemice yapılan işlere bir yenisi eklenmiş
Allah gani gani rahmet eylesin mekanı cennet olsun.
bomba işleri sakat
Don gömlek yapsaydın o işi keşke. Bomba imha uzmanı demişsiniz adam bildiğin sıradan asker.
Ben de bunu anlamıyorum,her yer yakılmış,yıkılmış zaten,ne diye böyle ince uğraşırsınız,ateş et,el bombası at ne var ne yok patlasın,insan canından daha mı önemli
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