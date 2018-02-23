ÖSO askerinin imha etmeye çalıştığı patlayıcı böyle infilak etti

Zeytin Dalı hareketi Afrin kırsalında sürerken, terör örgütü YPG tarafından tuzaklanan EYP’ler imha ediliyor. Bir ev içerisine döşenen EYP’yi imha etmek isteyen ÖSO askeri Ebu Ali, EYP’nin kablolarını kesmek isterken patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti. Patlama anı ise kameraya yansıdı.