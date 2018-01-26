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ÖSO komutanı: Hava şartları kötü, teröristler cepheye çok sayıda mayın döşemiş durumda

26.01.2018 05:22 | Son Güncelleme 5 saat önce

ÖSO bünyesindeki Sultan Murat Tümeni'nin komutanı Ahmed Osman, kötü hava şartlarının ve YPG'nin döşediği çok sayıda mayının Afrin'e ilerleyişi etkilediğini, önümüzdeki günlerde Tel Rıfat üzerinden yeni bir cephe açılacağını söyledi.

ÖSO komutanı: Hava şartları kötü, teröristler cepheye çok sayıda mayın döşemiş durumda

İngiltere'de yayınlanan Times gazetesi, Afrin'e yönelik olarak Türkiye'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekâtına katılan Özgür Suriye Ordusu'nun komutanlarından Ahmed Osman ile konuştu.

ÖSO bünyesindeki Sultan Murat Tümeni'nin komutanı olan Albay Ahmed Osman, Suriye içerisinden Afrin'e doğru yeni bir cephe açmaya hazırlandıklarını ve Tel Rıfat çevresindeki köyleri ele geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Osman, "Kötü hava koşulları nedeniyle savaşçılar kolay hareket edemiyorlar. PKK'lı teröristler mevzilerini güçlendirmeye devam ediyor. Keskin nişancıları ve yüksek teknolojili silahları var. Cephe hattına çok sayıda mayın döşemiş durumdalar" dedi.

Osman, Tel Rıfat hattı üzerinden başlatılacak harekâtın birkaç gün içerisinde hava şartlarının düzelmesiyle başlatılacağını da ifade etti.

Sultan Murat Tümeni, Fırat Kalkanı harekâtında da yer almış, Cerablus, Mare ve El Bab'da Türk askerleriyle birlikte savaşmıştı.

Türkiye Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamalarda Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 'şu ana kadar 300'ün üzerinde teröristin etkisiz hale getirildiği' belirtilmişti.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad karşıtı Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise harekâtın başlamasından bu yana 30'un üzerinde sivilin hayatını kaybettiğini ifade etti. Gözlemevi'nin verdiği sayılar bağımsız kaynaklar tarafından teyit edilebilmiş değil.

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Anahtar Kelimeler:
YPG ÖSO Afrin Sultan Murat Tümeni

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
:) yavaş yavaş kamuoyuna afrin başarısızlığı söyleniyor.zaten afrinde 1 metre ilerlenmiş değil.şimdi bu başarısızlık için halka yalanlar ile ikna aşamasına gelindi.giremedik , yağmurlu , mayınlı vb yalanlar işte.malum d.bakır sur u almak için 2050 tane askerin kaybedildiğini havuz medyası yazmadı.ve sadece 120 kürt genci karşısında.çoğu savaşçı değildi oranın çocuklarıydı.afrin sendromu başlıyor sur sendromu gibi.surda onlarca asker korkudan intihar etmişti sıra sanırım afrinde
@yeni_ortadogu aynen kardeşim
@yeni_ortadogu nasıl bi hayal gücünüz var nasıl bir şizofrenliktir at yalanı sim inananı hainlikte sınır tanımayan adi teröristlere kürt genci diyemezsin olsa olsa ermeni artığı hain diyebilirsin sen ve senin gibileri keşke önce temizleselerdi
@sezardene kardeş bunlar dünyanın gerçekleri şuan operasyona 72 savaş uçağı 1000 tank 30 bin öso 30 bin türk askeri katılmış 6 gün oldu hala afrinin çevresini dolaşıyorlar bide hava sahasının açılmadığını düşünemiyorum bile
@agt_c_a_n_a_n kardeş bu başarısızlık askerin değil erdoğanın dir .çürük alan oğlu harakat merkezinde ne işi var.birde başka bir gerçek dağa var oso nün yerinde ypg olsa ypg nin yeride oso olsa .tsk ypg bu oso 24 saat alirdi üstelik sivil can kaybı olmazdi
BU GENELKURMAYI MAHKEME VERMELİ.BU HAVA ŞARTLARINDA HAREKAT YAPILIR MI.ALMAN ORDULARI RUSYADA SOĞUKTAN KIRILDI.OSMANLI ORDUSU SARIKAMIŞTA SOĞUKTAN KIRILDI.NAPOLYON RUSYADA SOĞUKTAN KIRILDI.OCAK AYINDA HAREKAT YAPAN GENELKURMAYION AKLI YOK.
@chasan hasan sen askerlik yapmadın galiba..yada askerliği batıda tatil köylerinin yanında turistlere bakarak yaptın galiba:)) asıl operasyon kış ayında yapılırki teröristler hazırlıksız yakalansın..eyerki bu operasyon yaz ayında yapılsaydı senin operasyonuna karşı teröristlerde hazırlık yapmış olurdu..bu seferde başarı oranı yarı yarıya düşer..
genelkurmay mi savaş kararı verdi sanıyorsun erdoğan2019 u beklemez
allah mehmetçiklerimizi korusun
Allah kim hakliysa onu korusun..
öso dan al haberi.
Osa bizi satar arap in karsiti paradir bunlarin ihanetiden isid denen müslüman görünümlü gavurlar askerlerimizi yakti bunlarin oldugu yerde zafer olmaz
@mah6bsddn4 ne kadar malsın şuana kadar az zaiyat verdiysek bunu cephenin ön saflarında savaşan öso'ya borçluyuz.
@mah6bsddn4 ne kadar malsın şuana kadar az zaiyat verdiysek bunu cephenin ön saflarında savaşan öso'ya borçluyuz.
O mayınları nereden buldular acaba yani bu Amerika hala ağzında dili var nasıl konuşabiliyor bu ülkedeki herkesin nefretini kazandı ama basaramayacaklar boyun egdiremeyecekler bizim bedel ödediğimiz yetti geleceğimiz için çocuklarımız için izin vermeyeceğiz tsk önüne çıkan kim olursa olsun vurmalı Esad ABD PKK
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