Otel, martı istilası yüzünden yasakladığı müşterisini 20 yıl sonra affetti

Kanada'da 17 yıl önce kaldığı bir otelin odasının martı istilasına uğramasına yol açan müşterinin otelden aldığı ömür boyu men cezası sonunda kaldırıldı.

Kanada basınında yer bulan yasak kararı, talihsiz olaylar zincirinin bir sonucu olarak alınıyor.

2001 yılında Kanada Donanması'nda çalışan Nick Burchill, bir iş konferansına katılmak için gittiği Victoria şehrindeki Empress Oteli'ne meslektaşlarının isteği üzerine bol miktarda İtalyan sucuğu olarak bilinen pepperoni taşımıştı.

Facebook'a konuyla ilgili bir yazı yazan Burchill, "Bir donanmadan bahsettiğimiz için bir gemiye yetecek kadar pepperoni almıştım" diyerek olayı anlatıyor.

Ancak odasında bir buzdolabı bulunmaması dolayısıyla, arkadaşlarına ikram edene kadar Nisan ayında henüz hava soğuk olduğu için pepperoniyi pencere kenarında tutmaya karar verdiğini belirtiyor.

Burchill, 4-5 saatlik bir yürüyüşün ardından limana bakan odasına geldiğinde ise odanın en az 40 martı tarafından işgal edildiğini görüyor.

Saatlerdir pepperoniyi yiyen martıların odaya dışkılarını bıraktığını anlatan Burchill, kuşları kovmak için başlattığı mücadelenin ise odanın daha da kirlenmesine yol açtığını aktarıyor.