Otobüs durağında cinsel ilişkiye girdiler!

Balkonun tam karşısında yer alan otobüs durağında 49 yaşındaki Carol Taylor ve 41 yaşındaki Alan Severn çifti güpegündüz cinsel ilişki yaşamaya başladı. Çiftin uluorta cinsel ilişki yaşadığını gören yaşlı kadın telefonuna sarılıp otobüs durağındaki ilişkiyi anbean kaydetti.
Otobüs durağında yaşanan ilişkiden rahatsız olanlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Taylor ve Severn çiftini gözaltına aldı.
Polis merkezinde ifade veren çift, trafik çok yoğun olduğu için eve kadar dayanamadıklarını ve bu nedenle otobüs durağında ilişkiye girdiklerini söyledi. Hakim karşısına çıkan çifte, mahkeme para cezasının yanısıra kamu yararına 150 saat bedava çalışma cezası verdi.
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