HABER

Otobüs durağında cinsel ilişkiye girdiler!

DÜNYA HABERLERİ  | 23.04.2018 09:52 | Son Güncelleme

İngiltere'de balkonunda çay içen yaşlı kadın gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Otobüs durağında bir çift, kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdi.

Balkonun tam karşısında yer alan otobüs durağında 49 yaşındaki Carol Taylor ve 41 yaşındaki Alan Severn çifti güpegündüz cinsel ilişki yaşamaya başladı. Çiftin uluorta cinsel ilişki yaşadığını gören yaşlı kadın telefonuna sarılıp otobüs durağındaki ilişkiyi anbean kaydetti.

iliski1

Otobüs durağında yaşanan ilişkiden rahatsız olanlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Taylor ve Severn çiftini gözaltına aldı.

iliski2

Polis merkezinde ifade veren çift, trafik çok yoğun olduğu için eve kadar dayanamadıklarını ve bu nedenle otobüs durağında ilişkiye girdiklerini söyledi. Hakim karşısına çıkan çifte, mahkeme para cezasının yanısıra kamu yararına 150 saat bedava çalışma cezası verdi.

CHP'den Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesine ilişkin açıklamaCHP'den Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesine ilişkin açıklama
Önce tokalaştı sonra vurdu!Önce tokalaştı sonra vurdu!
Tüm gözler Abdullah Gül'deTüm gözler Abdullah Gül'de
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ingiltere cinsel ilişki

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Muhalefetin 24 Haziran seçimleri için ikinci adımı ne olacak? Abdullah Gül denkleme girdi

Muhalefetin 24 Haziran seçimleri için ikinci adımı ne olacak? Abdullah Gül denkleme girdi

Acun Ilıcalı'dan ilginç Survivor itirafı: 'Benim için zor günler başlamıştı'

Acun Ilıcalı'dan ilginç Survivor itirafı: 'Benim için zor günler başlamıştı'

Tarkan ve eşi Pınar Dilek'in 10 yıl önceki görüntüleri ortaya çıktı

Tarkan ve eşi Pınar Dilek'in 10 yıl önceki görüntüleri ortaya çıktı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Maas: Türkiye ile geçen yıl yaşanan tartışmalar tekrarlanmasın

Maas: Türkiye ile geçen yıl yaşanan tartışmalar tekrarlanmasın

ABD James Shaw'u konuşuyor: Birçok kişinin hayatını kurtardı

ABD James Shaw'u konuşuyor: Birçok kişinin hayatını kurtardı

İsrailli vekilden insanlık dışı açıklama

İsrailli vekilden insanlık dışı açıklama

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Suriye açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Suriye açıklaması

Suudi Arabistan'da neler oluyor? Balistik füzeli saldırı

Suudi Arabistan'da neler oluyor? Balistik füzeli saldırı

Yunanistan'dan Erdoğan'a yanıt geldi: Türkiye'nin tavrını değiştirmesini bekliyoruz

Yunanistan'dan Erdoğan'a yanıt geldi: Türkiye'nin tavrını değiştirmesini bekliyoruz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.