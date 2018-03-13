Otobüs uçuruma yuvarlandı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Yerel basındaki haberlere göre, yolcu otobüsü Uttarakhand eyaletin Ramnagar kenti yakınlarında uçuruma yuvarlandı.
AA'nın haberine göre kazada 13 yolcu hayatını kaybetti. Yaralanan 11 yolcu çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu, ölü sayısının artabileceği belirtildi.
Hindistan'da bakımsız yollar, eski araçlar ve dikkatsiz sürücüler nedeniyle meydana gelen kazalarda her yıl 150 binden fazla kişi yaşamını yitiriyor.
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