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Otomobilde cinsel ilişkiye giren genç kız öldü

DÜNYA HABERLERİ | 01.01.2018 14:10 | Son Güncelleme 1 saat önce

Rusya'da yolda tanıştığı 22 yaşındaki gençle garaj içerisindeki otomobilde cinsel ilişkiye giren 15 yaşındaki kız, otomobilden çıkan egzoz gazından zehirlenip öldü.

Otomobilde cinsel ilişkiye giren genç kız öldü

Rusya'da akrabalarını ziyarete giderken yolda tanıştığı 22 yaşındaki genç ile otomobil içerisinde cinsel ilişkiye giren 15 yaşındaki kız öğrenci egzoz gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

EVİNİN GARAJINA GÖTÜRDÜ

Alena Styukhina isimli öğrenci, akrabalarını ziyarete giderken yolda 22 yaşındaki araba yarışçısı Artyom Dorogov ile tanıştı. Artyom, Alena'yı evinin garajına götürdü.

EGZOZ GAZINDAN ZEHİRLENDİ

Daha sonra iki genç, garajdaki otomobilin içerisinde cinsel ilişkiye girdi. Artyom, içeriyi sıcak tutumak için garajın kapısını kapattı. Sıcaklığı artırmak için de otomobilin motorunu çalıştırdı. Bu sırada otomobilden çıkan egzoz gazı Alena'yı zehirledi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Genç kızın bayılması üzerine, partneri olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri yaptığı ilk muayenede genç kızın olay yerinde öldüğünü tespit etti. Artyom Dorogov, ölüme sebebiyet vermek ve 16 yaşından küçük kızla cinsel ilişkiye girmek suçlarından hakim karşısına çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya cinsel ilişki

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çok sık nefes alıp verince egzoz gazını tamamen çekmiştir
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