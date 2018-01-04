HABER

Otomobilinden dışarı çöp atana 3 ay hapis cezası

DÜNYA HABERLERİ | 04.01.2018 16:15 | Son Güncelleme 8 saat önce

Özge Düzgün, İstanbul, 4 Ocak, (DHA)- Zambia'da yeni yılda emniyet teşkilatından yapılan açıklamaya göre, çevre kirliliği ile mücadele destek vermek için, otomobilinden dışarıya çöp attığı tespit edilen sürücüler gözaltına alınabilecek. Suçu tespit edilen sürücüler ise 3 ay hapis cezasına çarptırılabilecek.

Zambia Karayolu Taşımacılığı ve Güvenliği Ajansı (RTSA), ülkedeki çevre kirliliğinden kaynaklı kolera salgının önlenebilmesi için sürücülerin otomobillerinden dışarı çöp atma alışkanlıklarını terk etmesi bir dizi önlem aldıklarını açıkladı. Ajans, yaptığı açıklamada, "Herhangi birisinin bir aracın içinden yola çöp atması Yol Trafik Yasasına aykırı" denildi. Çöp attığı tespit edilen sürücülerin, 300 Zambia kwachası para cezasına (yaklaşık 30 ABD doları) ve/veya üç ay hapis cezasına çarptırılması kararlaştırıldı. Ülkede çevre kirliliği ile mücadele için 2002'de yürürlüğe giren ve sürücülerin otomobillerinden dışarı çöp atmasını yasaklayan kanun uygulanmadı. Ajans, o zamandan beri, halkın yasayı ihlal eden sürücüleri gördüklerinde kurumun ücretsiz hattına bildirmelerinin dışında bir tedbir almamıştı.

Ayrıca, başkent Lusaka'da çevre kirliliği ve salgın hastalıkların yayılmasıyla sosyal medyada "İfşa et ve utandır” kampanyası başlatarak, aracından dışarı çöp atan sürücülerin fotoğrafını çekip paylaşıyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

Adana Valiliği'nden son dakika uyarısı! Veliler tek tek telefonla arandı

Adana Valiliği'nden son dakika uyarısı! Veliler tek tek telefonla arandı

Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar görevinden uzaklaştırıldı!

Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar görevinden uzaklaştırıldı!

İran'da korkulan oldu! İran Devrim Muhafızları sokağa indi!

İran'da korkulan oldu! İran Devrim Muhafızları sokağa indi!

Sosyal medyadan duyurdu! Demet Akalın'dan kahraman şoföre jest

Sosyal medyadan duyurdu! Demet Akalın'dan kahraman şoföre jest

Diyanet'ten bir açıklama daha: Evlilik yaşı en az...

Diyanet'ten bir açıklama daha: Evlilik yaşı en az...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
NATO'nun marşı 29 yıl sonra onaylandı

NATO'nun marşı 29 yıl sonra onaylandı

IŞİD yeni infaz videosu yayınlayarak savaş açtı!

IŞİD yeni infaz videosu yayınlayarak savaş açtı!

İran'da korkulan oldu! İran Devrim Muhafızları sokağa indi!

İran'da korkulan oldu! İran Devrim Muhafızları sokağa indi!

Donald Trump'ın özel hayatı ifşa oldu! Olay yaratacak Ivanka Trump iddiası...

Donald Trump'ın özel hayatı ifşa oldu! Olay yaratacak Ivanka Trump iddiası...

Güney Kore Başkanı'ndan, seks kölesi yapılmış kadınlara özür

Güney Kore Başkanı'ndan, seks kölesi yapılmış kadınlara özür

Rusya: Suriye'de 7 Rus uçağının imha edildiği haberi doğru değil

Rusya: Suriye'de 7 Rus uçağının imha edildiği haberi doğru değil

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.