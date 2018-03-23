Otoparkta büyük skandal! İnternette hızla yayılıyor...

İngiltere'nin Lancashire bölgesinde bulunan bir barın otoparkında büyük skandal yaşandı! İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; bir çift siyah bir otomobilin arkasında seks yaptı.
O anları yansıtan görüntüler internette viral oldu. Video 25 binden fazla görüntülenme alırken, aynı zamanda sosyal medyada da tartışma başlattı.
'AÇIK ALANDA İĞRENÇLİK'
Pauline Pearson adlı bir kadın, “Kamuya açık alanda iğrençlik. Kendilerinden utanmalılar. Umarım, eğer evlilerse partnerleri bu görüntüleri izler” dedi.
Çiftin öğle yemeği yiyip içki içtikten sonra bu skandala imza attığı tahmin ediliyor.
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