Oxfam: 2043 milyarder, 3,7 milyar kişi yoksul

Rapora göre en varlıklı yüzde 1'lik kesim, geçen yıl yaratılan küresel servetin yüzde 82'sine sahip oldu.Davos'ta salı günü başlaması planlanan Dünya Ekonomik Forumu öncesinde "Çalışmayı ödüllendir, zenginliği değil" adlı raporunu açıklayan İngiliz yardım kuruluşu Oxfam, dünyanın en varlıklı yüzde 1'lik kesiminin geçen yıl yaratılan küresel servetin yüzde 82'sine sahip olduğunu, ancak nüfusun en yoksul yüzde 50'sini oluşturan 3,7 milyar kişinin ise bu pastadan hiçbir pay alamadığını açıkladı.

Aynı rapora göre, 2010 yılından bu yana milyarderlerin serveti sıradan çalışanlara göre altı kez daha hızlı büyürken Mart 2016 ile Mart 2017 arasında her iki günde bir yeni bir milyarder ortaya çıktı ve milyarderlerin sayısı rekor bir seviye olan 2043'e ulaştı.

Davos'taki zirveye katılacak olan Oxfam'ın direktörü Winnie Byanyima yaptığı açıklamada "Milyarder patlaması gelişen bir ekonominin işareti değil, başarısız olan ekonomik sistemin belirtisidir" dedi.

Raporda kadınların erkeklerden daha az para kazandığı ve en düşük ücretli işlerde çalıştığı belirtilirken, 10 milyarderden 9'unun erkek olduğu açıklandı.