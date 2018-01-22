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Oxfam: 2043 milyarder, 3,7 milyar kişi yoksul

22.01.2018 09:50 | Son Güncelleme 4 saat önce

Yardım kuruluşu Oxfam, dünyadaki milyarder patlaması ve gelir adaletsizliğine dikkat çektiği raporunu açıkladı.

Rapora göre en varlıklı yüzde 1'lik kesim, geçen yıl yaratılan küresel servetin yüzde 82'sine sahip oldu.Davos'ta salı günü başlaması planlanan Dünya Ekonomik Forumu öncesinde "Çalışmayı ödüllendir, zenginliği değil" adlı raporunu açıklayan İngiliz yardım kuruluşu Oxfam, dünyanın en varlıklı yüzde 1'lik kesiminin geçen yıl yaratılan küresel servetin yüzde 82'sine sahip olduğunu, ancak nüfusun en yoksul yüzde 50'sini oluşturan 3,7 milyar kişinin ise bu pastadan hiçbir pay alamadığını açıkladı.

Aynı rapora göre, 2010 yılından bu yana milyarderlerin serveti sıradan çalışanlara göre altı kez daha hızlı büyürken Mart 2016 ile Mart 2017 arasında her iki günde bir yeni bir milyarder ortaya çıktı ve milyarderlerin sayısı rekor bir seviye olan 2043'e ulaştı.

Davos'taki zirveye katılacak olan Oxfam'ın direktörü Winnie Byanyima yaptığı açıklamada "Milyarder patlaması gelişen bir ekonominin işareti değil, başarısız olan ekonomik sistemin belirtisidir" dedi.

Raporda kadınların erkeklerden daha az para kazandığı ve en düşük ücretli işlerde çalıştığı belirtilirken, 10 milyarderden 9'unun erkek olduğu açıklandı.

Rapora göre, dünyanın en büyük beş moda markasının genel müdürlerinin maaşlarının sadece dört günlük toplamının Bangladeş'teki tekstil işçilerinin bir hayat boyu kazandığından daha fazla olduğu açıklandı.

Byanyima "Kıyafetlerimizi yapan, telefonlarımızı monte eden ve yiyeceklerimizi yetiştiren insanlar, istikrarlı bir şekilde ucuz mal tedarikini sağlamak için istismar ediliyor ve şirketlerin ve milyarder yatırımcıların kârlarını arttırıyorlar" dedi.

Oxfam artan eşitsizlikle mücadele için hükümetleri hissedar ve genel müdür seviyesindeki çalışanların gelirlerini sınırlamaya, eşit işe eşit ücret vermeye, vergi kaçıranlara darbe indirmeye ve sağlık ve eğitime daha fazla bütçe ayırmaya çağırdı.

Davos Dünya Ekonomik Forumu bu yıl 23-26 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek. Zirveye 70'i üst düzey devlet ve hükümet temsilcisi olmak üzere 3 bin kişinin katılması bekleniyor.

AFP/Reuters/SSB/BÖ

©Deutsche Welle Türkçe

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