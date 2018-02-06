Oxfam: Afrin harekâtı sonrası binlerce kişi Türkiye-Suriye sınırında mahsur

Türkiye ise sivil kayıp iddialarının Afrin'de faaliyet gösteren Kürt grupların bir propagandası olduğunu söylüyor. Sivillerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiği de, sıklıkla vurgulanıyor.

Aralarında Birleşmiş Milletler (BM) ve UNICEF'in de bulunduğu kurumların açıklamaları ve Afrin'deki haber kaynaklarından edinilen bilgiler, harekâtta bugüne kadar çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği iddialarını içeriyor.

Açıklamada ayrıca, Türkiye'nin bölgeye sınır ötesi operasyonlarında "onlarca sivilin öldüğüne" ilişkin haberlere dikkat çekildi. Gıda ve tıbbi kaynakların hızla tükendiği belirtilen açıklamada, birçok kişinin acilen yardıma ihtiyacı olduğuna vurgu yapıldı.

Oxfam'ın yazılı açıklamasında, Afrin'e yönelik operasyonlar ve bölgedeki çatışmalar nedeniyle "5000'den fazla" kişinin evlerini terk ettiği, bölgeden dışarı çıkış yollarının da tıkandığı belirtildi.

"Bebekler ve hamileler dahil binlerce kişi mahsur"

Öte yandan Pazartesi günü yapılan açıklamada Oxfam'ın Suriye Direktörü Moutaz Adham, çok sayıda sivilin evlerini terk ederek ülkenin diğer bölgelerine kaçtığını belirtti.

Moutaz Adham, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Mahsur kalan bebekler, çocuklar, hamile kadınlar ve yaşlılar da dahil binlerce kişi, korkunç hatta belki de ölümcül bir durumla karşı karşıya. Çok sayıda insan çaresizce insani yardım bekliyor ve uluslararası kuruluşlar, gıda ve tıbbi kaynaklar tükenmeden, bir an önce bölgeye güvenli bir şekilde yardım ulaştırmanın yolunu bulmalı.

"Tüm taraflara mahsur kalan binlerce sivilin evlerini yok edecek ya da insan hayatlarına zarar verecek riskleri en aza indirmeleri çağrısında bulunuyoruz. İnsanlık adına bu insanların yaşanan şiddetten güvenli bir şekilde kaçabilmelerine izin verilmeli."

"Suriyeli savaşçılar, 100 dolar 'çıkış parası' istiyor"

Oxfam'ın açıklamasındaki iddialardan biri de, bölgeden gitmek isteyen göçmenlerle ilgili.

İngiliz yardım kuruluşu, Afrin'den çıkmak isteyen ailelerin "Suriyeli savaşçı gruplara araç başına 100 dolar 'çıkış parası' vermeye zorlandığını" öne sürdü.