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Oxfam: Afrin harekâtı sonrası binlerce kişi Türkiye-Suriye sınırında mahsur

06.02.2018 00:54 | Son Güncelleme

İngiliz yardım kuruluşu Oxfam, Afrin'e Zeytin Dalı Harekâtı sonrası Türkiye-Suriye sınırında hamileler, bebekler ve yaşlılar dahil binlerce sivilin "mahsur kaldığını" açıkladı. Açıklamada, sivillerin gıda kaynaklarının tükendiği Afrin'den kaçabilmek için "Suriyeli savaşçı gruplara 100 dolar 'çıkış parası' vermek zorunda bırakıldığı" iddiasına yer verildi.

Oxfam: Afrin harekâtı sonrası binlerce kişi Türkiye-Suriye sınırında mahsur

İngiliz yardım kuruluşu Oxfam, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'e başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı sonrası binlerce sivilin Türkiye-Suriye sınırında "mahsur kaldığını" öne sürdü.

Oxfam'ın yazılı açıklamasında, Afrin'e yönelik operasyonlar ve bölgedeki çatışmalar nedeniyle "5000'den fazla" kişinin evlerini terk ettiği, bölgeden dışarı çıkış yollarının da tıkandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Türkiye'nin bölgeye sınır ötesi operasyonlarında "onlarca sivilin öldüğüne" ilişkin haberlere dikkat çekildi. Gıda ve tıbbi kaynakların hızla tükendiği belirtilen açıklamada, birçok kişinin acilen yardıma ihtiyacı olduğuna vurgu yapıldı.

Aralarında Birleşmiş Milletler (BM) ve UNICEF'in de bulunduğu kurumların açıklamaları ve Afrin'deki haber kaynaklarından edinilen bilgiler, harekâtta bugüne kadar çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği iddialarını içeriyor.

Türkiye ise sivil kayıp iddialarının Afrin'de faaliyet gösteren Kürt grupların bir propagandası olduğunu söylüyor. Sivillerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiği de, sıklıkla vurgulanıyor.

afrinde yaşlı adam

"Bebekler ve hamileler dahil binlerce kişi mahsur"

Öte yandan Pazartesi günü yapılan açıklamada Oxfam'ın Suriye Direktörü Moutaz Adham, çok sayıda sivilin evlerini terk ederek ülkenin diğer bölgelerine kaçtığını belirtti.

Moutaz Adham, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Mahsur kalan bebekler, çocuklar, hamile kadınlar ve yaşlılar da dahil binlerce kişi, korkunç hatta belki de ölümcül bir durumla karşı karşıya. Çok sayıda insan çaresizce insani yardım bekliyor ve uluslararası kuruluşlar, gıda ve tıbbi kaynaklar tükenmeden, bir an önce bölgeye güvenli bir şekilde yardım ulaştırmanın yolunu bulmalı.

"Tüm taraflara mahsur kalan binlerce sivilin evlerini yok edecek ya da insan hayatlarına zarar verecek riskleri en aza indirmeleri çağrısında bulunuyoruz. İnsanlık adına bu insanların yaşanan şiddetten güvenli bir şekilde kaçabilmelerine izin verilmeli."

siviller

"Suriyeli savaşçılar, 100 dolar 'çıkış parası' istiyor"

Oxfam'ın açıklamasındaki iddialardan biri de, bölgeden gitmek isteyen göçmenlerle ilgili.

İngiliz yardım kuruluşu, Afrin'den çıkmak isteyen ailelerin "Suriyeli savaşçı gruplara araç başına 100 dolar 'çıkış parası' vermeye zorlandığını" öne sürdü.

Açıklamada "insanların evleri ve gelirlerini zaten kaybettiği düşünülürse, bu çok pahalı bir talep" denildi.

Ankara ise, Afrin operasyonunda sivillerin zarar gördüğüne ilişkin iddialara tepkili.

BBC Türkçe'nin yazılı sorularına yanıt veren Genelkurmay Başkanlığı, iddiaları şu ifadelerle yalanlamıştı:

''Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili yapılan yazılı ve sözlü tüm açıklamalarda da vurgulandığı üzere harekat esnasında sadece teröristlere ait hedefler vurulmakta, sivil/masum kişiler ile çevrenin (arkeolojik kalıntılar, tarihi özelliği olan yapılar, dini ve kültürel varlıklar vb.) zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.''

Hükümet yetkilileri de her fırsatta sivilleri korumanın öncelikleri olduğuna vurgu yaptı.

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