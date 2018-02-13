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OXFAM Genel Müdür Yardımcısı İstifa Etti

13.02.2018 01:56 | Son Güncelleme

İngiliz The Times gazetesi Haiti’de görev yapan yedi eski Oxfam üyesiyle ilgili aralarında seks işçisi tutmak ve bilgisayarlarına pornografik görüntüler indirmenin de bulunduğu çeşitli iddiaları geçen hafta yayınlamıştı.

OXFAM Genel Müdür Yardımcısı İstifa Etti

Oxford merkezli uluslararası yardım kuruluşu Oxfam’ın Genel Müdür Yardımcısı Penny Lawrence, kurumla ilgili seks skandalı iddiaları karşısında hızlı tavır almadığı için sorumluluğun tamamının kendisinde olduğunu söyleyerek istifa etti.

İddiaların geçtiği dönemde Oxfam program direktörlüğü görevini yürüten Lawrence, skandalın kendi görev dönemi sırasında meydana gelmiş olmasından dolayı utanç duyduğunu belirtti.

Lawrence, hem ülke direktörünün hem de ekip üyelerinin karıştığı iddialara neden olan davranışların Haiti’den önce ilk olarak Çad’da ortaya çıktığını kaydetti.

İngiltere Kalkınma Bakanı Penny Mordaunt ise İngiliz hükümetinden yetkililerle yapılan acil bir toplantıda Oxfam yöneticilerinin tam ve koşulsuz özür dilediklerini, olanlardan dolayı derin utanç duyduklarını aktardıklarını belirtti.

Mordaunt, Haiti ile ilgili iddialar konusunda bildiği her şeyi açıklamadığı takdirde kuruma devlet desteğinin kesileceğini kaydetti.

İngiliz The Times gazetesi Haiti’de görev yapan yedi eski Oxfam üyesiyle ilgili aralarında seks işçisi tutmak ve bilgisayarlarına pornografik görüntüler indirmenin de bulunduğu çeşitli iddiaları geçen hafta yayınlamıştı.

Oxfam, 2011 yılına dair iddiaların araştırıldığını, dört kişinin kovulduğunu, diğer üç kişiden de istifalarının istendiğini kaydetmişti.

Kalkınma Bakanı Mordaunt ise kurumun faillerle ilgili tüm ayrıntıları bu kişilerin ülkeleriyle paylaşacağını, böylece ülkelerinde yargılanabilmelerinin yolunun açılacağını aktardı.

Mordaunt, İngiltere’deki tüm yardım kurumlarına mektup yazarak, deniz aşırı operasyonlar yürüten bu kurumlardan istismara açık kişileri korumak için daha fazlasını yapmalarını istediğini de kaydetti.

Avrupa Komisyonu da Oxfam’dan Haiti ile ilgili iddiaları yanıtlarken maksimum şeffaflık göstermesini istedi. Komisyon sözcüsü Maja Kocijancic, etik standartlarımıza uymayan ortaklarımıza verdiğimiz kaynakları gerekirse kesmeye hazırız diye konuştu.

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