OXFAM Genel Müdür Yardımcısı İstifa Etti

Oxford merkezli uluslararası yardım kuruluşu Oxfam’ın Genel Müdür Yardımcısı Penny Lawrence, kurumla ilgili seks skandalı iddiaları karşısında hızlı tavır almadığı için sorumluluğun tamamının kendisinde olduğunu söyleyerek istifa etti.

İddiaların geçtiği dönemde Oxfam program direktörlüğü görevini yürüten Lawrence, skandalın kendi görev dönemi sırasında meydana gelmiş olmasından dolayı utanç duyduğunu belirtti.

Lawrence, hem ülke direktörünün hem de ekip üyelerinin karıştığı iddialara neden olan davranışların Haiti’den önce ilk olarak Çad’da ortaya çıktığını kaydetti.

İngiltere Kalkınma Bakanı Penny Mordaunt ise İngiliz hükümetinden yetkililerle yapılan acil bir toplantıda Oxfam yöneticilerinin tam ve koşulsuz özür dilediklerini, olanlardan dolayı derin utanç duyduklarını aktardıklarını belirtti.

Mordaunt, Haiti ile ilgili iddialar konusunda bildiği her şeyi açıklamadığı takdirde kuruma devlet desteğinin kesileceğini kaydetti.

İngiliz The Times gazetesi Haiti’de görev yapan yedi eski Oxfam üyesiyle ilgili aralarında seks işçisi tutmak ve bilgisayarlarına pornografik görüntüler indirmenin de bulunduğu çeşitli iddiaları geçen hafta yayınlamıştı.